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Культура
22 ноября 2021, 16:26

Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 93-летием

Николай Добронравов

Поэт писал тексты таких известных песен, как "Главное, ребята, сердцем не стареть" и "Трус не играет в хоккей". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил лауреата Государственной премии СССР, артиста, российского поэта Николая Добронравова. Ему сегодня исполнилось 93 года.

Глава государства в поздравительной телеграмме заявил, что артист посвятил всю свою жизнь поэтическому творчеству и завоевал на этом поприще народную любовь и высочайшее признание.

"Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, по праву считаются подлинным достоянием отечественной культуры", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент России пожелал поэту бодрости духа, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Николай Добронравов родился в Ленинграде в 1928 году. Он выступал автором сценария фильма "О спорт, ты - мир!", а также играл в картинах "Возвращение Василия Бортникова" и "Спортивная честь". Поэт писал тексты таких известных песен, как "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Гайдар шагает впереди", "Команда молодости нашей", "Как молоды мы были" и "Трус не играет в хоккей".

Артист женат на Народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которая отметила свой день рождения 9 ноября.

Областная газета Свердловской области

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