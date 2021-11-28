Юбилейный сезон "Голоса" доведут до конца в память о Градском

Александр Градский был одним из четырёх наставников юбилейного шоу "Голос". Фото: официальная страница шоу "Голос" ВК.

Первый канал продолжит показывать 10-й сезон шоу "Голос" в память о певце и композиторе Александре Градском. В эфир выйдут несколько уже отснятых с ним выпусков.

Напомним, о смерти народного артиста России стало известно сегодня. Ему было 72 года.

"Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время", - говорится на официальной странице шоу.

Соболезнования родным и близким композитора выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что Градский был легендой русского рока. "Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких, для всех нас", - передаёт его слова пресс-служба Правительства РФ.

Досье Александр Градский (певец и композитор, народный артист РФ) - родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1967 года окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных). Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Он также исполнил такие песни, как "Нам не жить друг без друга" и "Как молоды мы были".

Добавим, Александр Градский был одним из четырёх наставников юбилейного шоу "Голос".