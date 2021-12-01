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Культура
1 декабря 2021, 16:57

В Екатеринбурге ждут министра культуры РФ

Ольга Любимова

В этом году Ольга Любимова уже приезжала в столицу Урала. Фото: Алексей Кунилов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетит Екатеринбург. Предполагаемая дата визита - 27 декабря.

Визит министра анонсировал начальник управления культуры горадминистрации Илья Марков. Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании комиссии гордумы по культуре.

"Я думаю, это станет значимым событием и возможно повлияет на дальнейшие наши интеграции в нацпроект "Культура". Нам ещё есть что сделать", - отметил он.

Илья Марков также представил промежуточные итоги реализации нацпроекта "Культура". В частности речь шла о завершении работ по реконструкции Театра кукол. Формальное открытие данного учреждения запланировано на 27 декабря.

Напомним, в этом году Ольга Любимова уже приезжала в столицу Урала. Она вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым дала старт работе культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал".

Областная газета Свердловской области

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