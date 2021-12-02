«Пушкинскую карту» поставят ещё и на кино

Афишу и список учреждений, участвующих в программе, можно посмотреть на сайте КУЛЬТУРА.РФ. Фото: Алексей Кунилов

По «Пушкинской карте» можно будет купить билет в кинотеатр. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

На сайте Кремля говорится: «Для повышения доступности программы «Пушкинская карта» предоставить возможность её участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включённые в утверждённый Минкультуры России реестр организаций культуры». Срок – 15 декабря 2021 года.

Проект «Пушкинская карта», напомним, заработал в России с 1 сентября. Его суть такова: молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по специальной карте (платёжная система «Мир»)​​​​​​, на которую государство переводит деньги, могут посещать учреждения культуры, согласившиеся участвовать в проекте. Это концертные залы, филармонии, театры, музеи и библиотеки. По данным правительства, к программе подключились почти три тысячи организаций культуры, в нашем регионе к середине ноября молодые люди приобрели таким образом 31,7 тысячи билетов. Номинал карты – 3 000 рублей. Этими деньгами можно воспользоваться до 31 декабря 2021 года. Не потратил – сгорит. В следующем году карту пополнят уже пятью тысячами рублей.

Однако в списке учреждений не было кинотеатров и цирков. Просмотр фильмов, судя по поручению главы государства, должен быть доступен меньше чем через две недели (цирковые представления пока не включены в программу). Время, конечно, ещё есть. Но ради эксперимента корреспондент «Облгазеты» обзвонил несколько кинотеатров Екатеринбурга и удостоверился: о грядущих изменениях там пока ничего не знают. Где-то, впрочем, не слышали даже о существовании такого проекта как «Пушкинская карта», а где-то приняли это едва ли не за шутку.

Но какие тут шутки. В конечном счёте финансы с карты достанутся кинотеатру. Чем не форма поддержки? В выигрыше и молодые люди, и кино. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, средняя цена билета на сеанс по итогам трёх кварталов 2021 года составила 272,1 рубля. Нехитрая математика показывает, что на 5 000 рублей можно купить как минимум 18 билетов. То есть в кино по «Пушкинской карте» реально ходить раз в месяц в течение всего года.

Но стоит прояснить и другой момент. Государство целенаправленно ограничивает выбор, разрешая лишь картины отечественного производства. С одной стороны, ничего плохого в поддержке российского проката нет. С другой, мы пока не получили информацию, как именно будет формироваться репертуар, доступный для оплаты «Пушкинской картой». Не сложится ли ситуация, при которой даже выбор отечественных фильмов будет сужен до определённых рамок в пользу тех или иных проектов и студий? Многомиллионные блокбастеры и авторские картины (даже снятые при господдержке) заметно разнятся по своих сборам. И поддержка рублём вчерашнего дебютанта, раз уж есть такая возможность, в будущем может сыграть только на руку российскому кино.

Подробно о «Пушкинской карте» «ОГ» рассказывала в день старта проекта.