Молодёжь Свердловской области купила по "Пушкинской карте" 40 тысяч билетов

С 15 декабря по карте можно будет купить билеты в кинотеатр. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за 2,5 недели приобретено более 8 тысяч билетов по "Пушкинской карте". С сентября свердловская молодёжь воспользовалась картой 40 тысяч раз.

К проекту подключилась рабочая молодёжь, сообщает департамент информполитики Свердловской области. По "Пушкинской карте" можно приобрести билеты на почти 700 событий от 75 организаций культуры.

Напомним, к середине ноября свердловчане от 14 до 22 лет приобрели 31,7 тысячи билетов.

Ранее "Областная газета" рассказывала о проекте "Пушкинская карта". Он запустился в регионе 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по специальной карте платёжной системы "Мир"​​​​​​ могут посещать разные учреждения культуры, согласившиеся участвовать в акции.

Пользователям программы доступны 3 000 рублей на приобретение билетов на театральные постановки, мастер-классы, экскурсии, выставки, лекции, концерты. С 15 декабря списки пополнятся кинотеатрами.