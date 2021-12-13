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Культура
13 декабря 2021, 10:00

Представительница Индии признана самой красивой девушкой во Вселенной

Победительница конкурса Харнааз Сандху.

Финал конкурса прошёл в израильском городе Эйлат. Скриншот с трансляции конкурса "Мисс Вселенная"

В 70-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила жительница Индии Харнааз Сандху. Финал этого мероприятия проходил на побережье Красного моря, в израильском городе Эйлат.   

В конкурсе участвовали 80 девушек из 80 стран. В финальную же часть прошли 10 красавиц, далее из них были выбраны только три девушки: представительницы Индии, ЮАР, Парагвая. Они выступили с речью. Как видно из фрагмента записи трансляции мероприятия на страничке конкурса в YouTube, в нём победила 21-летняя Харнааз Сандху из Индии.

Корону ей вручила предыдущая победительница конкурса "Мисс Вселенная" мексиканка Андреа Меса. Второе и третье места заняли Лалела Мсване из ЮАР и парагвайка Надиа Ферейра соответственно.

Ранее "Областная газета" писала, что в 2019 году «Мисс Вселенной» стала Зозибини Тунци из ЮАР. А в 2018 году в этом конкурсе победила жительница Филиппин Катриона Грэй. 

Конкурсы красоты нередко проходят и в Свердловской области. В частности, вчера наше издание рассказывало о том, что главной мамой Урала стала воспитатель детсада. 

Областная газета Свердловской области

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