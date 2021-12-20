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Культура
20 декабря 2021, 17:05

Свердловская область стала первой на выставке народных художественных промыслов

Картина

Экспозиция региона была украшена нижнетагильской лаковой росписью по металлу. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В России прошла XXX выставка-ярмарка народных художественных промыслов "Ладья. Зимняя сказка". Свердловская область стала заняла первое место в одной из номинаций.

Регион победил в номинации "За лучшее художественное оформление региональной экспозиции". Стенд Среднего Урала был посвящён 275-летию уральской лаковой росписи.

"На объединённом стенде региона были представлены: художественная ковка, литье металла, нижнетагильская лаковая роспись по металлу, производство фарфоровой расписной посуды, художественной керамики, изделий из бересты, работы свердловских ювелиров и камнерезов", - сообщает областной департамент информполитики.

В выставке приняли участие 15 свердловских мастеров.

Напомним, уральскую лаковую роспись не в первый раз оценивают на этой выставке. В 2014 году двухметровый нижнетагильский поднос был признан лучшим экспонатом XVII Всероссийской выставки-ярмарки народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка – 2014".

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Областная газета Свердловской области

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