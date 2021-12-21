Владимир Путин наградил Александра Розенбаума и Марину Неёлову

В 1996 году Александр Розенбаум получил звание заслуженного артиста России, а в 2001 году - народного артиста. Фото: пресс-служба Кремля, присвоение певцу звания Народного артиста.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Ордена "За заслуги перед Отечеством" получили известные артисты. В их числе - певец и композитор Александр Розенбаум, актрисы МХТ им. Чехова Нина Гуляева и театра "Современник" Марина Неёлова.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени" Александра Розенбаума - художественного руководителя Фонда создния и развития театра-студии "Петро-Арт" в Санкт-Петербурге", - говорится в тексте документа.

Напомним, что 13 сентября 2021 года певец отметил своё 70-летие. С юбилеем его поздравлял глава государства. Самые известные песни Александра Розенбаума - "Вальс-бостон", "Налетела грусть", "Утиная охота", "Песня еврейского портного", "А, может, не было войны", "Вещая судьба", "Ау" и "Чёрный тюльпан".

Добавим, что орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечены артисты МХТ им. Чехова Нина Гуляева и театра "Современник" Марина Неёлова, а также актёр и режиссёр Всеволод Шиловский (снял сериал "День за днём", картины "В одном микрорайоне", "Миллион в брачной корзине" и другие).

Этим же указом Президента РФ других наград удостоились дипломаты, работники прокуратуры и медики. Жителей Свердловской области среди награждённых нет. С документом можно ознакомиться на интернет-портале правовой инфорации.