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24 декабря 2021, 11:00

Стартовал приём заявок на конкурс "Главная бабушка Екатеринбурга - 2022"

главная бабушка Екатеринбурга-2021 Оксана Викторова

Весной этого года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). Фото: скрин страницы конкурса в Instagram.

Женщин от 45 лет приглашают принять участие в конкурсе "Главная бабушка Екатеринбурга - 2022". Стартовал приём заявок.

Заявить о себе можно до 8 февраля. Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие внуков.

Начиная с февраля участниц начнут готовить к финалу. Запланированы занятия со стилистом и психологом. Также претенденток на титул научат танцевать и дефилировать по подиуму. Подать анкету можно тут.

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, финальное шоу состоится 8 апреля. В программе: визитка,  танцевальный выход, выход с внуками, конкурс авторского мастерства и выход в вечерних платьях - награждение, коронация.

Напомним, весной этого года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки. Ещё раз взглянуть на всех участниц прошедшего конкурса можно тут.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге выбрали главных мам города и Урала. Короны получили 39-летняя Екатерина Дьячкова и 28-летняя Оксана Мухамантурова соответственно.

Областная газета Свердловской области

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