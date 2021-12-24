Стартовал приём заявок на конкурс "Главная бабушка Екатеринбурга - 2022"

Весной этого года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). Фото: скрин страницы конкурса в Instagram.

Женщин от 45 лет приглашают принять участие в конкурсе "Главная бабушка Екатеринбурга - 2022". Стартовал приём заявок.

Заявить о себе можно до 8 февраля. Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие внуков.

Начиная с февраля участниц начнут готовить к финалу. Запланированы занятия со стилистом и психологом. Также претенденток на титул научат танцевать и дефилировать по подиуму. Подать анкету можно тут.

Как рассказали "Областной газете" организаторы конкурса, финальное шоу состоится 8 апреля. В программе: визитка, танцевальный выход, выход с внуками, конкурс авторского мастерства и выход в вечерних платьях - награждение, коронация.

Напомним, весной этого года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки. Ещё раз взглянуть на всех участниц прошедшего конкурса можно тут.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге выбрали главных мам города и Урала. Короны получили 39-летняя Екатерина Дьячкова и 28-летняя Оксана Мухамантурова соответственно.