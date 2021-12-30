Встаём с дивана: представляем афишу культурных и спортивных событий на новогодние каникулы

"Облгазета" подскажет, чем заняться в праздники. Фото: Галина Соловьёва

Уже завтра наша страна погрузится в продолжительные выходные. В России Новый год принято отмечать за семейным столом, но не все же десять дней наслаждаться салатами и смотреть «Голубые огоньки». Для тех, кто предпочитает активный культурный и спортивный отдых, рассказываем, какие мероприятия стоит посетить в Екатеринбурге и области.

ДЕТСКИЕ

31 декабря, 6, 7 января. Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145 а, лит. Ф). «Ёжик в тумане».

31 декабря в ЦСД состоится премьера спектакля «Ёжик в тумане» по сказкам Сергея Козлова. Вместе с Ёжиком маленькие зрители отправятся в волшебное путешествие: будут спасаться из тумана, чистить звёзды на небе и, конечно, встречать Новый год. Как рассказали «ОГ» в театре, постановка, созданная при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры РФ, адаптирована в том числе для детей с нарушением слуха. 31 декабря после сказки ребят поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

2, 4, 6, 7, 8, 9 января. Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 а). «Кипиш, Ёлка, Новый год!»

Нижнетагильский цирк в новогодние каникулы приглашает на сказочное представление «Кипиш, Ёлка, Новый год!». В сюжет вплетены номера мастеров эквилибристики, канатоходцев, акробатов, воздушных гимнастов и даже конный аттракцион «Кубанские казаки». Помимо блистательных артистов зрители увидят, конечно же, животных – бурых мишек, отважных обезьянок, королевских пуделей, аргентинских попугаев. В цирке в праздничные дни не обойдётся без огромной сверкающей ёлки, новогодних фотозон, а те, кто придут в карнавальных костюмах, ещё и получат подарки.

1–8 января. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2). ЭкспоЁлка 2022.

Одно из самых масштабных новогодних событий региона уже несколько лет проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году гостей ЭкспоЁлки ждут: новогодний тематический шоу-парк аттракционов (на площади около 20 000 м2 – более 50 аттракционов и разных зон развлечений), снежный город, а также интерактивный спектакль «Щелкунчик и кругосветное путешествие».

Фото: Павел Ворожцов

2–9 января. Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48). «Волшебное лукоморье», «Чучуня против Деда Мороза».

ТЮЗ предлагает маленьким зрителям два новогодних спектакля. Сказка «Чучуня против Деда Мороза» поставлена по пьесе Дмитрия Голубецкого. Чучуня – это внучка Бабы-Яги, и по характеру от бабули не отстаёт. На Новый год девочке очень захотелось подарков от Деда Мороза, вот только волшебник всегда обходит избушку Бабы-Яги стороной. Что же придумает затейница-внучка, узнает тот, кто в каникулы соберётся в театр. Сказка рассчитана на детей от четырёх лет. «Волшебное лукоморье» – новогоднее представление по мотивам русских народных сказок. Драматург Илья Скворцов взял за основу знакомые всем сюжеты, добавив зимнего колорита, поэтому ребятам предстоит увидеть на сцене и ледяное Кощеево царство, и Деда Мороза со Снегурочкой. Этот спектакль рекомендуется смотреть с 6 лет.

КУЛЬТУРА

1, 2 января. Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, пер.Центральный рынок, 6). Концерт группы «Курара».

По традиции, которой уже несколько лет, любители рока и альтернативной музыки смогут открыть год с одной из самых известных современных уральских групп – «Курарой». В 2021 году участники коллектива представили новый (девятый в своей истории) альбом под названием «Брут». Именно композиции с этого релиза – «Где-то там», «Ностальгия», «Павлины» и другие – прозвучат в рамках новогодних концертов. Начало – в 20:00.

5, 6 января. Нижнетагильская филармония (пр. Ленина, 31). Саундтрек-хиты-2022.

В Нижнем Тагиле за создание волшебной новогодней атмосферы будет отвечать оркестр «Демидов-камерата» под руководством дирижёра Евгения Сеславина. Музыканты порадуют слушателей нестандартной программой – они сыграют саундтреки из популярных кинокартин, а главным акцентом станут произведения - Джона Уильямса. 8 февраля 2022 года кинокомпозитору исполнится 90 лет. Он написал сюиты из фильмов про Гарри Поттера, музыку для комедии «Один дома», а также для «Парка Юрского периода», «Капитана Крюка» и «Звёздных войн». Дополнят праздничный концерт произведения Ханса Циммера («Гладиатор», «Пираты Карибского моря»), Джеймса Хорнера (сюита из «Титаника»), Ллойда Уэббера («Иисус Христос суперзвезда») и Говарда Шора («Властелин колец»).

2, 4, 6, 8 января. Театр «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46 а). Рождественский концерт.

«Урал Опера Балет» начнёт год с рождественских концертов. На этот раз в афише – классика и всеми любимые кинохиты. В первом отделении публике представят фрагменты редко исполняемых романтических опер — «Вилисы» Джакомо Пуччини, «Проданная невеста» Бедржиха Сметаны, а также «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, которая, пусть и написана в XX веке, тоже относится к романтической традиции. Не обойдётся в рождественской программе и без «Щелкунчика» Петра Чайковского. Во втором отделении – вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» и музыка из картины «Человек-амфибия» (Андрей Петров), «Прогулка по Москве» из комедии «Москва, Черёмушки» (Дмитрий Шостакович) и знаменитая «Mambo Italiano» (Боб Меррилл).

В концертах примут участие солисты оперы, хор, детский хор, балет и симфонический оркестр.

6 января. Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина,1). «Авантюристы поневоле».

«Авантюристы поневоле» – антрепризный спектакль по пьесе Александра Коровкина «Тётки». Это комедийная история про двух немолодых сестёр, совершенно случайно накормивших оконного мастера пирожком с мышьяком. Сюжет закручивается ещё сильнее, когда к женщинам внезапно приезжают их горе-племянники. В ролях – популярные артисты театра и кино Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Глафира Тарханова и другие.

СПОРТ

5, 6 января. Стадион «Металлург» (Каменск-Уральский, ул. Октябрьская,1). Ледовый спидвей: финал личного чемпионата России.

В Каменске будут разыграны не только титул чемпиона страны, но и путёвки на чемпионаты мира и Европы. Именно на «Металлурге» решится, кто войдёт в сборную России на международные старты. Зрителей ждёт ожесточённая борьба «гладиаторов на льду». Центр технических видов спорта Свердловской области представят три гонщика – многократные чемпионы мира Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков, а также молодой гонщик Владимир Фадеев. Из новшеств – огромный экран на стадионе, на который будут выводиться и трансляция гонки, и повторы лучших моментов, и интервью.

Ледовый спидвей. Фото: Владимир Мартьянов

9 января. КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90). Хоккей: «Автомобилист» – «Локомотив» (Ярославль).

Екатеринбургские «шофёры» в новогодние праздники проведут дома один матч. Подопечные Николая Заварухина вернутся на Урал после выездной серии. «Автомобилист» пока не попадает в зону плей-офф (первые восемь мест) и ему нужны очки. «Локомотив» тоже постарается упрочить свои позиции на «Западе». В декабре, в выездном матче в Ярославле, екатеринбургская команда оказалась сильнее. Поэтому «железнодорожники» хотят ещё и взять реванш. В любом случае на льду будет жарко. Арену можно будет заполнить на 50 процентов, то есть на игру смогут попасть более 2000 человек.

9 января. Дворец спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15). Баскетбол: «Уралмаш» – «Иркут» (Иркутск).

Баскетбольный клуб «Уралмаш» в рамках российской Суперлиги встретится со своим преследователем по турнирной таблице – «Иркутом». Екатеринбуржцы занимают третью строчку с 25 очками. Иркутяне – имеют в активе 22 очка. «Уралмаш» должен побеждать, чтобы, во-первых, обойти ревдинский «Темп», который в параллельном матче сыграет с «Динамо» из Владивостока, а во-вторых, чтобы приблизиться к первой строчке, где обосновалась «Самара». «Уралмаш» – серебряный призёр прошлого розыгрыша Суперлиги, и в этом году команда настроена стать чемпионом.

7 января. Стадион «Уральский трубник» (Первоуральск, пр. Ильича, 2 в). Хоккей с мячом: «Уральский трубник» – «Волга» (Ульяновск).

Хотя «Уральский трубник» в нынешнем сезоне не хватает звёзд с неба в чемпионате России, посмотреть в каникулы на русский хоккей – стоит. Тем более что первоуральский клуб как никогда нуждается в поддержке болельщиков. «Трубник» примет ульяновскую «Волгу», которая на самом деле не так уж далеко оторвалась по очкам. Матч будет зрелищным, поскольку уральские хоккеисты точно не будут отсиживаться в обороне и пойдут в атаку, чтобы заработать ценные очки.

Что в кинотеатрах? В кинотеатрах, где сейчас разрешено заполнять залы на сто процентов, в новогодние праздники традиционно представлено разнообразие фильмов. Для семейного просмотра подойдёт третья часть «Последнего богатыря» – «Посланник тьмы», где, по сюжету, герои сказок окажутся в современной Москве. Или мультфильм «Три богатыря и Конь на троне». Идёт в кино и «Чемпион мира» – полновесная экранизация шахматной битвы за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году. В главных ролях Иван Янковский и Константин Хабенский. Можно обратить внимание и на очередную часть франшизы «Ёлки», уже под номером восемь. Кто хочет настоящего голливудского экшена, то ещё успеет попасть на возвращение «Матрицы» с Киану Ривзом или на новую часть «Человека- паука», которая стала самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году.

Опубликовано в № 243 от 30.12.2021