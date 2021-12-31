В Екатеринбурге вновь появились абажуры Тимофея Ради

Абажуры были сделаны для фестиваля «Не темно» в 2013 году. Фото: Павел Ворожцов

Абажуры уличного художника Тимофея Ради вновь украсили проспект Ленина в Екатеринбурге. Акция проходит в десятый раз.

В Instagram художник показал процесс установки. Яркие оранжевые абажуры на фонари у Оперного театра помог повесить автомобиль с манипулятором.

Добавим, обычно абажуры появляются перед Новым годом или в начале января, правда, дата установки всегда держится в тайне. В 2017 году арт-объекты не были установлены, горожане запускали в соцсетях акцию по их возвращению.

Напомним, абажуры были сделаны для фестиваля «Не темно» в 2013 году. В этом году мероприятие должно было отметить своё 10-летие. Однако из-за возникших сложностей организаторы решили отпраздновать юбилей в 2022 году.