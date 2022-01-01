На "Пушкинские карты" зачислили 5 тысяч рублей

С момента запуска проекта молодёжь Свердловской области купила по "Пушкинской карте" 40 тысяч билетов. Фото: Павел Ворожцов

С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" увеличили до 5 тысяч рублей. Молодёжь от 14 до 22 лет может потратить эти деньги на посещение театров, музеев, филармоний, а также с 1 февраля и на походы в кино.

С картой можно будет попасть только на показы отечественных фильмов. При этом установлен лимит – на кино из 5 тысяч получится потратить только 2 тысячи в течение года. Этих средств хватит примерно на семь билетов.

Напомним, что проект "Пушкинская карта" заработал в России с 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по специальной карте (платёжная система "Мир")​​​​​​, на которую государство переводит деньги, могут посещать учреждения культуры. В прошлом году на карты было зачислено по 3 тысячи рублей, которые можно было потратить до 31 декабря. Сейчас "Пушкинская карта" будет ежегодно пополняться 1 января до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Неиспользованные средства будут сгорать на балансе.

На начало декабря 2021 года молодёжь Свердловской области купила по "Пушкинской карте" 40 тысяч билетов.

Подробнее о проекте "Областная газета" рассказывала в день его старта.