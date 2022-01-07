Скончался автор «Песенки крокодила Гены» Александр Тимофеевский

Народную любовь завоевала прозвучавшая в мультфильме 1971 года «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже...»), для которой Тимофеевский написал слова, а музыку — Владимир Шаинский. Фото: «Песенка крокодила Гены» из анимационного фильма «Чебурашка»

Сегодня, 7 января, ушёл из жизни писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский. Он написал «Песенку крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже...»), а также сценарии к мультфильмам «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему велению» и другим.

Александру Тимофеевскому было 88 лет. Он скончался после тяжёлой болезни.

«Умер сегодня утром после тяжёлой болезни», — сообщила ТАСС супруга писателя Наталья.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. Он является лауреатом поэтических премий журнала «Дружба народов», литературной премии Союза писателей Москвы «Венец», также был членом Академии кинематографических искусств «Ника», Союза писателей Москвы. Народную любовь завоевала прозвучавшая в мультфильме 1971 года «Песенка крокодила Гены», для которой Александр Тимофеевский написал слова, а музыку — Владимир Шаинский.