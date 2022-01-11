Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием

Глава государства пожелал худруку МХТ им. Чехова здоровья и всего наилучшего. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского с днём рождения. Актёру сегодня исполнилось 50 лет.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин заявил, что Константин Хабенский состоялся и как яркий актёр, и как самобытный режиссёр с собственным художественным почерком.

«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал худруку МХТ им. Чехова здоровья и всего наилучшего. Напомним, что должность художественного руководителя Константин Хабенский занял в конце октября 2021 года.

Константин Хабенский — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель. Родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Окончил ЛГИТМиК в 1996 году. В 1995–1996 годах работал в Экспериментальном театре «Перекресток». В 2003 году был принят в труппу МХТ. Известные киноработы: «Убойная сила», «Географ глобус пропил», «Метод», «Огонь».

В 2008 году был создан Благотворительный фонд Константина Хабенского, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. В 2019 году был удостоен Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.