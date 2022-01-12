На премию губернатора Свердловской области в сфере искусства претендуют более 30 проектов

Также на премию номинированы такие выдающиеся свердловские культурные деятели, как Леонид Гуревич и Владимир Попов. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В список соискателей на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства 2021 года вошли более 30 литературных, кинематографических, театральных, художественных и ювелирных произведений. Также на премию номинированы такие выдающиеся свердловские культурные деятели, как Леонид Гуревич и Владимир Попов.

Среди номинантов на премию за достижения в области театрального искусства значатся спектакли "А зори здесь тихие" Серовского театра драмы им. А. П. Чехова, "Хочу быть волком" Нижнетагильского театра кукол, "Магнит" Свердловского государственного академического театра драмы, постановки Екатеринбургского академического театра оперы и балеты – "Конёк-горбунок" и "Любовь издалека", а также опера марионеток "Собака камень" Екатеринбургского театра кукол. Свердловский Союз кинематографистов РФ выделил в 2021 году четыре уральских фильма: документальный фильм "Чемпионки", документально-публицистический фильм "Россия-Феникс", анимационный фильм "Белая змея" и игровой полнометражный фильм "Последняя "Милая Болгария".

За премию в литературной номинации будут бороться книги "Меж адской мглой и раем", "Царь горы" и "Роман с фамилией". Также были отмечены четыре художественных проекта: серия графических работ "Мотивы Чусовой", "Писаницы. Каменная летопись Урала", живописные произведения серии "По пути железных караванов" и скульптурные портреты "Учёные Урала".

Претендентами на премию в номинации "За значительный вклад в развитие культуры и искусства" стали заслуженный деятель искусств России, музыкант Леонид Гуревич, журналист-фотограф Владимир Гвоздиков и артист Владимир Попов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Размер премии составляет 200 тыс. рублей. Полный список номинантов можно посмотреть здесь, а список прошлогодних лауреатов премии – на сайте "ОГ".