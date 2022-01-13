А номинанты кто. «Облгазета» рассказывает о претендентах на премию губернатора Свердловской области

Премьера оперы «Любовь издалека» состоялась в марте 2021 года. Спектакль также номинировали на «Золотую маску». Фото: Алексей Кунилов

Стали известны имена номинантов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2021 год. «Облгазета» рассказывает, кто оказался в списке претендентов.

Среди номинантов – 28 проектов из сферы литературы, кино, театра, музыки, изобразительного искусства. Ещё три человека номинированы «За значительный вклад в развитие культуры и искусства».

Это композитор Леонид Гуревич, который за более чем полвека работы в Уральской консерватории подготовил десятки высококвалифицированных специалистов. Он также известен своими инструментальными концертами. Кроме него, заслуженный артист России Владимир Попов, работающий в довольно необычном жанре эстрадно-иллюзионного шоу, и кушвинский журналист, фоторепортёр Владимир Гвоздиков, в своё время сотрудничавший с газетами «Вечерний Свердловск», «На смену!» и «Уральский рабочий», где публиковал свои яркие снимки.

Подводя статистические итоги, скажем, что 28 проектов – это больше, чем было в прошлом году (тогда в списке было 24), но всё равно меньше допандемиймных лет. В 2018-м, для сравнения, было 33, а в 2019-м – 38.

СПРАВКА Впервые премии губернатора Свердловской области были вручены в 1996 году. Наша область стала первой, кто учредил подобные награды деятелям искусства. Премии присуждаются в количестве не более десяти по 200 тысяч рублей каждая. Как правило, лауреатов объявляют весной – в начале апреля. Торжественное награждение пройдёт 15 мая.

ТЕАТР

Традиционно больше всего претендентов в театральной сфере – девять. Два спектакля Екатеринбургского театра кукол. Это, конечно, «Собака камень». Взятый режиссёром Виктором Плотниковым формат оперы марионеток позволяет создавать самую настоящую магию. Спектакль ранее был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска»-2022. Второй проект Театра кукол, представленный в списке, это «Хармс». Не менее интересное и яркое представление, в котором осмысляется произведения известного абсурдиста Даниила Хармса и его влияния на культуру.

Ещё один кукольный спектакль – сказка-притча «Хочу быть волком» – номинирован от Нижнетагильского театра кукол. Среди областных театров также представлен Серовский театр драмы им. Чехова с постановкой «А зори здесь тихие» по произведению Бориса Васильева.

Два громких проекта среди претендентов на премию губернатора от «Урал Оперы Балета» – «Любовь издалека» и «Конёк-горбунок». Оба также номинированы на «Золотую маску».

«Любовь издалека», напомним, это российская премьера оперы финского композитора Кайи Саариахо. Над постановкой работали режиссёр Ярославия Калесидис и главный дирижёр екатеринбургого театра Константин Чудовский.

Свердловский академический театр драмы номинирован со спектаклем «Магнит». Это представление по десяти песням на стихи Аркадия Кутилова, обрамлённым реконструкцией того, как мог выглядеть финальный отрезок земной жизни героя. Режиссёром постановки выступил директор театра – Алексей Бадаев.

ЛИТЕРАТУРА

Среди номинантов в литературе известные уральские писатели и поэты – Александр Кердан, Андрей Санников, Евгений Касимов. А также коллектив авторов, подготовивших издание «История литературы Урала. XIX век».

Книга прозы «Меж адской мглой и раем» Евгения Касимова – это истории из жизни обычного шахтёрского городка, которому отпущено времени – ровно на человеческую жизнь. Как говорится в аннотации: «Это такая же уходящая натура, как и русская деревня». Романы Александра Кердана «Царь горы» и «Роман с фамилией», в свою очередь, объединены темой Урала.

Книга «История литературы Урала.XIX век» представляет собой исследование, которое осуществлялось на базе Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук с 2005 года. В большом издании представлен анализ исторического развития литературы большого Уральского региона в течение всего XIX столетия в единстве и многообразии национальных художественных традиций народов.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В изобразительном искусстве представлены художественный проект «Писаницы. Каменная летопись Урала» Александра Сивкова, серия графических работ «Мотивы Чусовой» Виктора Сысоева, а также серия скульптурных портретов «Учёные Урала» Людмилы Кружаловой.

София Грекова-Прохоренко номинирована за цикл произведений декоративно-прикладного искусства «Сад расходящихся тропок», где соединились три «пути» самовыражения художницы – гобелен, скульптура и батик.

Отдельно стоит отметить масштабный проект «Путь железных караванов» Александра Ремезова. Художник обратился к той странице истории, когда по реке Чусовой сплавляли продукцию уральских заводов. Александр работал на пленере, а затем дорабатывал этюды в мастерской. В итоге это переросло в самостоятельный проект. Самая большая работа – «Пушки Царю» – в длину более 2,5 метра.

Алёна Азёрная номинирована на премию главы региона с живописным полиптихом «Крещение Руси». Художница создавала его в 2020 году, во время изоляции. Полотно состоит из множества оттенков и эмоциональных образов. Оно охватывает период более чем в 1000 лет, а его длина почти 16 метров (1,5 метра в высоту).

КИНО

В кинематографе вновь представлен полнометражный игровой фильм. Мы уже отмечали, что эту нишу занимает Алексей Федорченко, а когда он занят съёмками или подготовкой к новым картинам, к сожалению, место вакантно. К примеру, в прошлом году среди номинантов не было ни одного игрового проекта.

В этот раз Алексей Федорченко и его группа представлены картиной «Последняя «Милая Болгария». Это фильм, снятый по автобиографической повести Михаила Зощенко«Перед восходом солнца». В основе сюжета история писателя Курочкина, бесследно исчезнувшего в годы войны. Разгадывать эту загадку предстоит молодой плодоводу Лёне, который приезжает в эвакуацию, в Алма-Ату в 1943 году. Алексей Федорченко снял почти уникальный фильм. Это и полноценный детектив, и психологический триллер, и трагикомедия (местами так почти фарс). Сразу две сюжетные линии, за которыми, впрочем, следить не трудно, а чрезвычайно увлекательно.

Документальное кино представлено работой Марины Чувайловой «Чемпионки», о команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга, которая в 2019 году в третий раз подряд выиграла юниорский чемпионат мира. А также картиной «Россия – Феникс?» о масштабной деиндустриализации, начавшейся в нашей стране в 90-е годы и продолжающейся до сих пор. Фильм создан совместными усилиями всего творческого коллектива кинокомпании «СНЕГА» под руководством режиссёра Георгия Негашева по сценарию писателя и публициста Валентина Лукьянина.

Среди анимационных проектов – «Русалка» Светланы Жуковой (удостоенная приза за «Лучший анимационный фильм» фестиваля «АРТКИНО»), а также «Белая змея» Полины Фёдоровой и «Невьянская башня» Елены Лапшиной. Обе работы участвовали в престижном Суздальском фестивале анимационного кино. «Белая змея» там же была отмечена дипломом в категории «Лучший фильм для детей» с формулировкой «за изысканную атмосферу».

МУЗЫКА

Как и в прошлом году, самая малочисленная по номинантам сфера – музыка. Всего три проекта. Среди претендентов есть и областной коллектив. Это хоровой спектакль «Одна на всех. Постижение истины», посвящённый 80-летию начала Великой Отечественной войны. Его исполняет образцовый коллектив серовского концертного хора «Фантазия». Им руководит заслуженный работник культуры России, отличник народного просвещения и почётный гражданин Серовского городского округа Анатолий Тушков, который ещё в 1971 году основал в школе №14 мальчишеский пионерский ансамбль.

Кроме того, представлен цикл концертов «Народные инструменты: вне времени» от Екатеринбургской детской музыкальной школы № 16 и серия фортепианных концертов Константина Тюлькина – выпускника Уральской консерватории по классу фортепиано, лауреата международных конкурсов в Италии, Испании, России.

Номинанты. Полный список Литература Книга «История литературы Урала. XIX век». Авторы: Елена Созина, Наталья, Граматчикова, Валентина Лимерова, Василий Ванюшев, Алла Прокофьева. Книга прозы «Меж адской мглой и раем». Автор: Евгений Касимов. Книга «Собрание стихотворений». Автор: Андрей Санников. Книги прозы «Роман с фамилией» и «Царь горы». Автор: Александр Кердан. Кино Игровой полнометражный фильм «Последняя «Милая Болгария». Авторы: Алексей Федорченко, Дмитрий Воробьёв, Лидия Осокина, Алексей Максимов, Дарья Исмагулова. Документально-публицистический фильм «Россия-Феникс». Авторы: Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Валентин Лукьянин, Андрей Титов, Наталья Саврас. Документальный фильм «Чемпионки». Автор: Марина Чувайлова. Анимационный фильм «Невьянская башня». Авторы: Елена Лапшина, Геннадий Широглазов. Анимационный фильм «Белая змея». Автор: Полина Фёдорова. Игровой анимационный фильм «Русалка». Автор: Светлана Жукова, Валентина Вежливцева. Театр Балет «Конёк-горбунок», «Урал Опера Балет» (Вячеслав Самодуров, Антон Пимонов, Богдан Королёк, Арсентий Лазарев, Екатерина Малкович). Спектакль «Любовь издалека», «Урал Опера Балет» (Константин Чудовский, Ярославия Калесидис, Анна Перхурова, Алексей Семенищев, Елена Бирюзова). Спектакль «Магнит», Свердловский театр драмы (Алексей Бадаев, Владимир Кравцев, Игорь Кожевин, Тарас Михалевский, Николай Реутов). Спектакль «А зори здесь тихие», Серовский театр драмы им. А.П. Чехова (Александр Сысоев, Алексей Унесихин, Алексей Еньшин). Спектакль «Хармс», Екатеринбургский театр кукол (Марина Лаврова, Екатерина Ложкина, Евгений Серзин). Опера марионеток «Собака-камень», Екатеринбургский театр кукол (Виктор Плотников, Татьяна Алёшина, Лариса Паутова, Оксана Боднар, Александр Шишкин). Техно-драма «Синюшкин колодец», благотворительный фонд «Бажов» (Марианна Мягкова, Сергей Пантыкин, Иван Мальгин, Елена Чиркова, Татьяна Ширяева). Спектакль «Хочу быть волком», Нижнетагильский театр кукол (Александр Янушкевич, Татьяна Нерсисян, Александр Белоусов, Роман Брилёв). Проект АНО «Театр слова» в программе «Надежда» ГТРК «Урал» (Ольга Дерябина, Эдуард Бородулин, Тамара Воронина, Яна Чабан, Александр Викулин). Музыка Хоровой спектакль «Одна на всех. Постижение истины» в исполнении концертного хора «Фантазия». Автор: Анатолий Тушков. Цикл концертов «Народные инструменты: вне времени». Авторы: Никита Шаравьёв, Анастасия Шаравьёва, Ольга Шаравьёва, Георгий Сердитых, Антон Рязанцев. Серия фортепианных концертов. Автор: Константин Тюлькин. Изобразительное искусство Серия произведений декоративно-прикладного искусства «Сад расходящихся тропок». Автор: София Грекова-Прохоренко. Художественный проект «Писаницы. Каменная летопись Урала». Автор: Александр Сивков. Серия графических работ «Мотивы Чусовой». Автор: Виктор Сысоев. Серия живописных произведений «По пути железных караванов». Автор: Александр Ремезов. Серия скульптурных портретов «Учёные Урала». Автор: Людмила Кружалова. Живописный полиптих «Крещение Руси». Автор: Алёна Азёрная. За значительный вклад в развитие культуры и искусства Леонид Гуревич, Владимир Попов, Владимир Гвоздиков.