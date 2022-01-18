В этом году в Свердловской области реализуют десятки социокультурных проектов

Сабантуй — один из ежегодных праздников, на котором выступают представители разных народов России. Фото: Станислав Савин

В 2022 году на Среднем Урале претворят в жизнь десятки социокультурных проектов. Их реализуют в рамках Года культурного наследия народов России.

В этом году на региональном уровне поддержат девять коллективов самодеятельного художественного творчества, 18 социально-культурных проектов и 19 сельских учреждений культуры. Ожидается, что участников программы "Волонтёры культуры" станет больше. В настоящее время таких волонтёров более 3 700. Есть планы капитального ремонта учреждений культуры Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова. В Каменске-Уральском, Ревде и других городах Среднего Урала создадут новые модельные библиотеки.

"В этом году нам, конечно, есть чем гордиться, — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. — Открылся культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", созданы шесть модельных муниципальных библиотек". Кроме того, победа трёх муниципалитетов — Верхней Салды, пгт Пышма и Талицы — в федеральном конкурсе позволила модернизировать кинозалы в этих населённых пунктах. Также ещё несколько кинотеатров региона оснащены оборудованием для кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

"Особая гордость — 28 образовательных организаций художественного образования детей, которые получили музыкальные инструменты и оборудование", — подчеркнула министр культуры региона.

Кстати, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал одну из региональных инициатив – возрождение старинной уральской одежды. На пресс-конференции по итогам 2021 года ему подарили косоворотку. По мнению Светланы Учайкиной, это стало символичным началом Годом культурного наследия. На Среднем Урале в 2022 году пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, концерты творческих коллективов.

"Обновку для губернатора сшили в селе Чусовом, где решили возрождать народные промыслы", — сообщает департамент информполитики региона. При этом указано, что хранители традиций есть во всех городах Свердловской области. Например, костюмы, которым уже более 100 лет, хранят в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Такие наряды собирают буквально по частям в рамках фольклорно-этнографических экспедиций.

О том, что Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России, "Областная газета" сообщала 1 января. Сделано это для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.