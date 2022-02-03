Николай Рундквист: «Самое большое удовольствие – смена деятельности»

Николай РУНДКВИСТ. Фото: Алексей Кунилов

Продолжается еженедельная рубрика, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением про предстоящие мероприятия Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить. В этом выпуске – путешественник, краевед, писатель, многократный чемпион СССР и России по спортивному туризму Николай РУНДКВИСТ.

Интерактивная саунд-инсталляция «Взаимосвязь/Сеть/Сплетения» нидерландского художника Андреаса Кюне на открытии новой площадки Музея истории Екатеринбурга (пр. Ленина, 52). 3 февраля, 18:30.

– Безусловно интересно и достаточно необычно. О чём-то подобном я даже не слышал у нас. Авангард – это хорошо, не обязательно же классика должна над всем доминировать. Я не являюсь специалистом в этом направлении, но всё равно абсолютно «за» это мероприятие.

Моноспектакль Дмитрия Воздвиженского «Себе, любимому, чужой я человек…». О жизни и творчестве Сергея Есенина. Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27). 5 февраля, 18:00.

– Пусть будет четвёрка, потому что я в поэзии ещё хуже разбираюсь. Авангард интереснее. Просто, по моему мнению, обычно эти мероприятия проводятся для специалистов или фанатов, например, того же творчества Есенина. А так, по мне это немножко скучновато.

Баскетбольный матч «Уралмаш» (Екатеринбург) – «ЦОП-Локомотив-Кубань» (Краснодар). Дворец спорта «УГМК» (В. Пышма, ул. Орджоникидзе, 15). 5 февраля, 19:00.

– Ох, совсем перестал следить за спортом. Даже не знаю в какой они лиге играют сейчас. Я когда-то интересовался всей этой темой, но со временем у меня пропал интерес к местным спортивным мероприятиям. Я так скажу: иногда бывает во дворе на людей смотреть интереснее, потому что они азартно играют – крики, видно борьбу, эмоции. А вот эти все профессиональные команды номер отбывают, как будто на работу ходят. Огня-то нет никакого, особенно если сравнивать с игрой в Испании, в Германии – небо и земля.

Выставка «Андеграунд 2022». 60 авторов представят арт-проект в сфере экспериментального изобразительного творчества. Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4 а). До 6 февраля.

– Вот это интересно. Я живопись люблю. И даже если автора понять невозможно, то всё равно хотелось бы взглянуть. (5)

Двадцатилетний юбилей ресторана «ТроекуровЪ». В меню специальный сет с хитами за всё время работы (Екатеринбург, ул. Малышева, 137). До 6 февраля.

– Это мероприятие на пять с плюсом. Из всех перечисленных оно для меня самое привлекательное, потому что моя тема – и поесть, и приготовить что-то. Класс.

Концерт Urban Birds. Размышление о том, как голоса птиц меняются в городском пространстве. Флейта, саксофон, скрипка, виолончель, фортепиано. Музей Бориса Ельцина (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). 8 февраля, 19:30.

– Четвёрка. Опять-таки в музыке вообще не разбираюсь, но Ельцин Центр люблю. Есть у меня один друг, орнитолог по профессии. Вот он птиц слушает внимательно, а потом ещё рассказывает, какие звуки они издают и что нам сообщают. То есть это достаточно интересно, но как это увязать с музыкой, не знаю.

Комедия «Серёжа очень тупой». Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, 145 а лит. Ф). 10 февраля, 19:30

– Название мне нравится, оригинальное по крайне мере. Хочется узнать, почему так назвали. Это мероприятие заслуживает пятёрки, действительно необычно звучит. Тем более что я в театр не ходил очень давно и было бы интересно посмотреть.

Концерт «В лунном сиянии». Татьяна Никанорова под аккомпанемент Анны Марковой исполнит народные песни, старинные и современные романсы. Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23). 10 февраля, 19:00.

– Как вы уже поняли, в музыке я слабо разбираюсь и на подобный формат, наверное, не пошёл бы. Это немножко не моё и, наверное, я ещё не дорос до этой тематики. Но всё впереди, может быть, позже это мне понравится.

Свой выбор – В ближайшие выходные я уезжаю в командировку на Кавказ – мы делаем альбом по Карачаево-Черкесии. И, к сожалению, не успею вернуться, чтобы попасть на заинтересовавшие меня мероприятия. А так, обычно я в выходные езжу на природу, в сад-огород. Ещё иногда случается спонтанно собраться в поход, но чаще всего это требует тщательной подготовки. Самое большое удовольствие заключается в смене вида деятельности: если я целый месяц или даже год сидел за компьютером, а потом куда-то вышел – это классно!