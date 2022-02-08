В Нижнем Тагиле состоится фестиваль, приуроченный к 300-летию города

Мероприятия в рамках фестиваля "Говорит Тагил!" будут проходить каждый месяц. Фото: Павел Ворожцов

Фестиваль "Говорит Тагил!" пройдёт в Нижнем Тагиле. Горожан ждут лекции, конкурс кинематографистов, танцевальный батл, стрит-арт и многое другое.

Фестиваль приурочен к 300-летию города, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. В его рамках с февраля по декабрь в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будут проходить лекции с участием экспертов из социально-культурной сферы.

Кроме того, в программе конкурс кинематографистов и фестиваль уличной культуры, в том числе танцевальный батл, стрит-арт, выступление уличных музыкантов.

Напомним, после того как президент России Владимир Путин 11 июля 2017 года подписал Указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, глава региона Евгений Куйвашев поручил на высоком уровне провести работу по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Кстати, Екатеринбург отметит своё 300-летие в 2023 году.

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