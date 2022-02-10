Александр Харлов: «На кикбоксинг пошёл бы. Сам занимаюсь боксом с тренером»

Александр Харлов нередкий гость на массовых мероприятиях. На фото (в центре) Александр Владимирович – на Фестивале постной кухни. Фото: Павел Ворожцов

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением про предстоящие мероприятия Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить.

В этом выпуске нашим собеседником стал Александр ХАРЛОВ, представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге.

С 10 февраля в кино. Фильм «Смерть на Ниле». Детектив от режиссёра Кеннета Браны. В центре сюжета – Пуаро. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает его на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

– Первый фильм "Смерть на Ниле" (1978 года) я смотрел ещё лет 30 назад. Сюжет очень увлекательный, поэтому и на новую киноверсию я бы сходил.

11 февраля. 19:00. Программа «Легенды тенор-саксофона». Джазовые истории о легендах тенор-саксофона при помощи своих инструментов расскажут первоклассные музыканты – саксофонист Вячеслав Токарев, пианист Павел Стародубцев, басист Виктор Дюдяев и барабанщица Анастасия Бова.

– Я год учился в музыкальной школе и как раз по классу саксофона, поэтому с удовольствием бы пошёл.

Адрес: Клуб Everjazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

12 февраля. 17:00. Турнир попо кикбоксингу Fair Fight XVI. В рамках вечера профессионального кикбоксинга Fair Fight XVI состоятся три титульных поединка. В главном бою Мамука Усубян будет второй раз защищать свой пояс чемпиона в категории до 70 кг. Его соперник – болгарин Стоян Копривленски.

– Вот этот турнир я бы точно посетил, потому что и сам иногда занимаюсь боксом с тренером. Мой наставник – бывший чемпион Вооружённых сил Советского Союза Анатолий Кузьмич Грамматчиков. Было бы здорово достать билеты и сходить вместе на это мероприятие.

Адрес: Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 а).

13 февраля. 15:00. Фильм «Я, Клод Моне». Документальный портрет одного из величайших художников – Клода Моне.

– В своё время, когда изучал французский язык, преподаватель, конечно, рассказывал нам о французской культуре и о импрессионистах в частности. Поэтому было бы любопытно узнать какую-то новую информацию об одном из них.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).

13 февраля. 18:30. Спектакль «Анна Каренина». Постановка и сценография – Николай Коляда.

– Я довольно часто посещаю театры. В основном это Свердловский театр драмы, реже бываю в Екатеринбургском оперном и Музкомедии. А вот в «Коляда-Театре» ещё ни разу не был. Очень любопытно, с удовольствием бы сходил.

Адрес: «Коляда-Театр» (Екатеринбург, пр. Ленина, 97).

15 февраля. 19:00. «Персимфанс. Оркестр без дирижёра». В Екатеринбурге знаменитый оркестр без дирижёра «Персимфанс» исполнит сочинения Баха, Чайковского, Гершвина, Пендерецкого и Мейтуса.

– Вообще мы активно участвуем в музыкальной жизни Екатеринбурга: у нас очень хорошие отношения с Уральской консерваторией имени М.П. Мусоргского, с Уральским музыкальным колледжем и его директором Эльвирой Глебовной Архангельской в частности. Даже хотели там провести наш приём, чтобы познакомить дипломатов с нашими юными музыкантами, ведь они нередко выезжают за рубеж, а мы им в этом помогаем. В Свердловскую филармонию я тоже периодически хожу, и такой необычный концерт посетить было бы интересно.

Адрес: Свердловская государственная филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

Свой выбор: – Я очень люблю путешествовать, в том числе и по Уралу. Одно время активно ездил по территории Свердловской области, смотрел интересные места. Сейчас из-за нехватки времени практически не вижу семью, поэтому больше времени стараюсь провести с детьми. Раньше мы вместе с удовольствием посещали Висим, родные места писателя Мамина-Сибиряка. А с коллективом, например, выезжали в Арамашево, в Алапаевске катались по узкоколейке. Кстати, я родом из Алапаевска, а рядом – в селе Костино, куда я ездил к бабушке и дедушке, всегда проводили Сабантуй. И до 18 лет я не знал, что этот праздник – тюркский. Потому что на Сабантуй приезжали все. Участвовали в народных забавах: залезали на столб, боролись на поясах, бились на мешках. Это прекрасный пример взаимопроникновения культур народов, которые живут на территории Свердловской области. И в этом году я бы с радостью посетил Сабантуй в селе Костино и посмотрел, как этот праздник проходит в настоящее время. Так что если «Областная газета» поедет на Сабантуй, давайте встретимся там.