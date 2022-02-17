Автор: Максим Смагин

Продолжается еженедельная рубрика, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением про предстоящие мероприятия Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить.

В этом выпуске – уральский спортсмен-скайраннер. Если в двух словах, скайраннинг – это быстрый бег в горах. Евгений МАРКОВ пять раз выигрывал забег «Конжак» (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах), в 2018-м установил новый рекорд марафона. Несколько раз побеждал на «Большом Иремеле». Побеждал в забегах на небоскрёб «Высоцкий». А в 2020 году установил мировой рекорд по восхождению на Эльбрус (3 ч. 12 м.).

С 10 февраля. Фильм «Анчартед: на картах не значится».

– Если кино приключенческое, я бы сходил. Но из-за того что не знаком с этой киновселенной. Даже не представляю себе сюжет, но если наподобие Индианы Джонса, то вполне. Ещё люблю смотреть боевики, историческое кино, в последнее время увлёкся фильмами на спортивную тематику. Вот недавно в прокат вышел «Чемпион мира» – про шахматы, очень хотелось бы посмотреть.

Картина режиссёра Рубена Фляйшера уже неделю возглавляет российский прокат. По сюжету два искателя приключений Нейтан Дрейк и Виктор Салливан отправляются на поиски величайшего сокровища мира. В кинотеатрах Екатеринбурга и области.

19 февраля. 15:00. Лекция «Мировая история рок музыки на виниле».

– Я вообще меломан и стараюсь не зацикливаться на чём-то одном. Рок, естественно, тоже слушаю. Думаю, что на эту лекцию – нашёл бы компанию – и сходил. Может, даже жена поддержала бы.

Мероприятие входит в трилогию лекций «История мирового рока и поп-музыки на виниле», и охватывает период 60-х, 70-х и 80-х годов XX века. В программу, конечно же, входит прослушивание виниловых пластинок того времени. Адрес: Музей «Сделано в СССР» (Екатеринбург, ул, Чебышёва, 4).

19 февраля. 18:00. Спектакль «Всё о мужчинах». Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

– Я бы, наверное, не пошёл. Но только исходя из личных предпочтений, поскольку не особо люблю театр. Хотя жена с мамой на день рождения ходили в Нижнетагильский театр драмы, им понравилось. Говорят, в следующий раз обязательно возьмут меня с собой.

Гастроли московского театра «Свободная сцена». Премьера состоялась в 2021 году. Артисты на сцене попытаются ответить на вопросы – кто же такие современные мужчины, чем они живут, о чём думают? Создатели постановки обещают интересный драматургический материал и живую авторскую музыку. В ролях известные актёры - Илья Глинников, Михаил Башкатов, Дмитрий Жойдик. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

19 февраля. 19:00. Шоу Александра Плотникова «Иллюзия».

– Вот на это мероприятие с удовольствием бы сходил, потому что вживую ничего подобного ещё не видел, только на экране телевизора. А в зрительном зале эмоции должны быть поярче.

Александр Плотников - один из ведущих иллюзионистов России. Новое шоу вобрало в себя самые впечатляющие иллюзионные трюки за последние одиннадцать лет работы Александра. Зрителей ждут воздушные полёты, таинственные исчезновения, игры со временем и многое другое. Адрес: ДК железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

23 февраля. 19:00. Концерт группы «Сплин».

– К музыке отношусь положительно, хотя вживую почти и не бывал на выступлениях. Вы перечислили ещё концерты Сергея Трофимова и Владимира Кузьмина - имена, конечно, знакомые, но вот их песен я не припомню. Поэтому «Сплин» – однозначно мои фавориты, на такой концерт бы точно сходил. И потом, живая музыка – это всегда здорово.

Последний раз в столице Урала музыканты выступали три года назад. За это время группа «Сплин» выпустила свой самый остросоциальный альбом «Вира и майна». Именно он, а также все хиты прозвучат на предстоящем двухчасовом концерте. Адрес: Tele-Club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16).

Свой выбор – Свободное время я провожу по-разному. Вот сегодня (разговор с Евгением состоялся в понедельник, 14 февраля. – Прим. «ОГ») с семьёй поедем на горячие источники – после садика ребёнка забираем и выдвигаемся. Ну а дальше мне предстоят соревнования в Санкт-Петербурге – 16 февраля улетаю, а 17–18 февраля уже состоится 3-й этап Кубка России по ски-альпинизму.