Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурга и области.

Евгений ХАНЧИН, музыкант, композитор. Участник и аранжировщик уральского ансамбля народных инструментов «Изумруд». Лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства», обладатель премии «Золотой цилиндр».

В прокате с 24 февраля. Фильм «Крёстный отец».

– Если это переиздание, в котором ничего не изменено, то почему нет? С удовольствием бы сходил. Это же классический фильм! Мне нравится замечательная игра актёров, и было бы неплохо всё это восстановить в памяти. Вообще, я люблю ходить в кино – вот, не так давно смотрел «Чемпиона мира» и «Дом Гуччи», мне понравилось.

Легендарный отреставрированный фильм Фрэнсиса Форда Копполы с Марлоном Брандо и Аль Пачино в главных ролях. Криминальная драма, повествующая о нелёгкой судьбе семьи Корлеоне. Это повторный ограниченный прокат в честь 50-летия картины. В кинотеатрах Екатеринбурга.

26 февраля, 10:00. Спортивный праздник «Лёд надежды нашей».

– Спорт – это прекрасно. Я всё время стараюсь заниматься. Правда, я скорее больше по лыжам – люблю гонку «Лыжня России», например. Кстати, наша группа «Изумруд» – участник культурной программы на Олимпийских играх в Сочи. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов и с удовольствием выступаем на открытиях спортивных состязаний. Понятно, что надо вовлекать детей в занятия спортом, и «Лёд надежды нашей» – идеальный вариант. Плюс, только-только закончилась Олимпиада. Мы с коллективом смотрели, и надо сказать, что ещё есть куда расти именно конькобежцам. Поэтому надо всё это развивать и поддерживать.

Массовое катание на коньках и участие во встречных эстафетах, обширная развлекательная программа. Для участия можно обратиться в районное управление по физической культуре и спорту Нижнего Тагила или спортивные отделы муниципальных районов для подачи заявки. Адрес: Стадион спортивной школы «Юность» (Нижний Тагил, пр. Мира, 42 а).

26 февраля. 11:17. Шоу «Поезд Хогвартс-экспресс».

– Я думаю, что всем любителям книг о Гарри Поттере это понравится. Детям будет интересно окунуться в эту историю. Я бы пошёл, если бы у меня был ребёнок подходящего возраста.

Путешествие для детей и их родителей в сказку Джоан Роулинг на настоящем поезде. На протяжении двухчасовой поездки взрослых и детей ждёт насыщенная развлекательная программа: волшебство, фокусы, зелья, научные опыты и предсказания. Адрес: Железнодорожный вокзал (Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22).

27 февраля, 21:00. Стендап Льва Марсела.

– Отношусь к стендапу нормально. Но иногда это всё бывает невысокого уровня и качества, есть пошлый юмор – сами помните все эти скандалы. Не скажу, что это всё я смотрю (скорее даже не смотрю, потому что времени нет), но если вдруг попадается по телевизору, можно глянуть. Для меня интереснее наши артисты – «Уральские пельмени», например, или коллектив «Красной бурды». Так как я часто веду концерты, приходится и самому импровизировать на сцене, даже в юмористическом ключе. Как-то само приходит.

Опытный комик из Москвы, участник шоу StandUp на канале ТНТ, и проекта Stand-Up Club #1. В активе у Льва два записанных концерта для проекта Аутсайд Стендап от Labelcom. Адрес: StandUp Spot (Екатеринбург, ул. Вайнера, 10, 5 этаж).

В прокате со 2 марта. Фильм «Бэтмен».

– Я так скажу – не очень. Как-то так вышло, что эта серия прошла мимо меня. Что-то я, может, и смотрел, но понял, что это не моё кино.

Очередная версия супергеройского кинокомикса от режиссёра Мэтта Ривза. В главной роли Роберт Паттинсон. Бэтмен второй год борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма. Также герой сталкивается с Женщиной-кошкой, Пингвином и Загадочником, серийным убийцей, который охотится на элитную власть Готэма. В кинотеатрах города и области.

1–2 марта. 19:00. Спектакль «Звезда вашего периода».

– Да, это должно быть интересно.

Гастрольный тур МХТ им. А.П. Чехова. Режиссёр и исполнитель главной роли Рената Литвинова. Спектакль, вдохновлённый кинодивами прошлого, про постсоветскую кинозвезду, со всем её прошлым и воображаемым будущим. Под музыку Земфиры. В ролях – Софья Эрнст, Павел Табаков, Кирилл Трубецкойи др. Адрес: ТЮЗ (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48).

4 марта 17:00. Фестиваль «Япония на Урале».

– Сразу могу сказать, что японская культура мне очень нравится. Меня, конечно, больше интересует музыка, но и фильмы я тоже смотрел. Я участвовал как музыкант в подобных фестивалях, и не единожды. Исполнял много японской музыки с разными коллективами, в моём репертуаре есть и концерт для ударных инструментов с японскими мотивами. Японскую поэзию тоже люблю, поэтому пятёрка, безусловно. Я очень постараюсь прийти!

В программе фестиваля: премьерный показ фильма Хироси Сугавары «Сясин косиэн. 0,5 секундное лето», мастер-классы по самурайским дисциплинам «Путь меча» и «Путь лука», оригами и каллиграфии. Кроме того, будет организована выставка японских кукол и фотовыставка «Япония в объективе».

Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137).

Свой выбор – Пользуясь случаем, хочу пригласить читателей на мою авторскую программу в Свердловском театре музыкальной комедии – «Музыка кино». Это коллекция саундтреков к снятым и не снятым фильмам. У нас будет, скажем так, вторая премьера – 3 марта. Музыка группы «Изумруд» и музыка к фильмам в одном отделении. Я бы советовал сходить, потому что очень неплохо всё получилось. Если выпадает свободная минутка, кроме пробежек на лыжах, люблю сходить в спортзал или в бассейн. Понятное дело, иногда мы с женой ходим в театр – не только в Музкомедию. Но чаще всего я сижу дома и сочиняю музыку.