Резчик по дереву из Каменска-Уральского создаёт картины с 3D-эффектом

Дмитрий Волков со своими работами. Вверху в центре - "Тайная вечеря". Фото: Павел Ворожцов

Житель Каменска-Уральского Дмитрий Волков - мастер народных художественных промыслов Свердловской области, уникальный резчик по дереву. Его работы востребованы не только на Урале, но и в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке. А также за рубежом - несколько изделий уже ушли в Китай, Прибалтику, Грецию, Италию и даже Малайзию.

Дмитрий изготавливает иконы, картины на охотничьи темы. Работает с разными породами деревьев, но особенно неравнодушен к буку: говорит, что это дерево позволяет получить максимально ровные поверхности. Изюминка изделий мастера - они объёмные, или, как говорят в народе, с 3D-эффектом. Секрет весь в том, что в процессе изготовления мужчина использует не только ручной труд, но и технику - станки с ЧПУ.

- Мне с юности было интересно заниматься деревом, навыки приобрёл ещё в школе, - рассказывает Дмитрий. - Много что делал руками для своей семьи, разные заказы брал. А потом узнал, что резьбой можно заниматься и с помощью станков. Начал потихоньку осваивать их. Сейчас у меня восемь станков, своя мастерская. Но ручной труд - всё равно в приоритете.

Сначала Дмитрий делает основу под изделие - деревянный щит. Потом находит у профессиональных модельеров интересный макет, приобретает его. Или же готовит макет сам. Загружает всё в станок, и машина начинает вырезать. После станка изделие "доводится" вручную: лишнее подчищается, шероховатости сглаживаются с помощью инструментов. В финале - колеровка дерева: специальными красками и тонкими кистями, а сверху - защитный акриловый лак. Главная задача - чтобы сквозь краски проступала структура дерева.

Без ручного труда всё равно не обойтись, говорит мастер. Фото: Павел Ворожцов

- Специального художественного образования у меня нет, я - самоучка. По иконам консультировался с нашими священниками - они сказали, что я всё по канонам делаю. Показывал свои работы известному российскому резчику по дереву Николаю Зайцеву - ему понравилась идея с колеровкой, особенно в пастельных тонах. Советовался с председателем Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадием Дрожжиным в Москве - он одобрил моё творчество, - говорит Дмитрий.

На изготовление одной картины у мастера уходит от нескольких дней до нескольких недель - в зависимости от сложности рисунка и размеров изделия. Самая трудоёмкая работа Волкова - "Тайная вечеря", на неё ушёл месяц кропотливой работы.

За работой станков нужно периодически следить. Фото: Павел Ворожцов

В прошлом году Дмитрий Волков официально получил звание "Мастер народных художественных промыслов Свердловской области". Он выставил на областной конкурс ручную работу - подставку для колокола (колокол, кстати, с каменского колокольного завода). А в Москве, на всероссийском смотре-конкурсе "Ладья" Дмитрий и ещё 14 уральских мастеров представляли стенд Свердловской области и заняли первое место. Этой весной Волков планирует снова съездить в Москву, на конкурс декоративно-прикладного творчества "Жар-птица".

Ручная работа Дмитрия Волкова - подставка для колокола. Фото: Павел Ворожцов

- Моя мечта - на базе мастерской создать туристическую точку. Проводить мастер-классы, сделать выставочный зал, музей старинных вещей, в том числе мебели - я её собираю. Хочу передать своё умение работать с деревом молодому поколению, а гостям нашего города показать, что здесь, на Урале, тоже может быть интересно. У нас в Каменске-Уральском в Новый год 5 тысяч туристов было! А впереди - Универсиада. Думаю, такая туристическая точка будет не лишней. В дело вкладываю свои средства, областной Фонд поддержки предпринимательства мне тоже помог - выделил деньги. Возможно, удастся получить грант под развитие туристического объекта.