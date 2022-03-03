Светлана Замараева: «Фигурное катание люблю с детства»

Рис. Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурга и области.

Светлана ЗАМАРАЕВА, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя, народная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска».

4 марта, 19:00. «Гастрономический театр в погребах Поклевских-Козелл».

– Очень интересно узнать, как на Урале готовили, что по праздникам ели-пили, да ещё и отведать блюдо, приготовленное по старинному рецепту! Это же такое путешествие во времени. Здорово! Именно через такие маленькие подробности можно увидеть время, живого человека. Для артиста это – бесценные сокровища.

Сама я люблю простую еду, без наворотов, но когда случалось быть в кафе, где в меню собраны блюда из известных произведений, то тут, батенька, я вам доложу, азарт неимоверный! Ну как не отведать селёдку из рассказа Чехова «Сирена» или его любимого карася в сметане? Антон Павлович знал толк в гастрономии и так вкусно писал! А однажды мы готовили вино из одуванчиков по рецепту Рэя Брэдбери! Не помню вкусовых ощущений, но летнее, солнечное послевкусие есть до сих пор.

Этнолог и этнографВячеслав Печнякрасскажет об особенностях уральской кухни, уральском фастфуде, пивоварении в Екатеринбурге, приготовит традиционные напитки и мокрые пирожки и, конечно же, угостит участников встречи. Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

С 4 марта по 4 апреля. Выставка «Рукотворные чудеса невьянских мастеров».

– Прекрасная выставка. Всегда восторгаюсь теми, кто старательно собирает и бережёт нашу историю. Павел Флоренский говорил: «Не забывайте рода своего, прошлого своего. Изучайте дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти… а иначе вам будет скучно и тягостно жить».

А у Урала такая богатая история… Какие талантливейшие люди, умельцы необыкновенные, труженики. И дело в том, что они были раньше и есть сейчас!

В экспозиции представлены уникальные предметы, отражающие историю развития промыслов и ремёсел Невьянска. Металлообрабатывающий, сундучный, гончарный, иконописный, золотодобывающий промыслы прославляли эти места на протяжении столетий. Адрес: Новоуральский историко-краеведческий музей (ул. Толстого 2 а).

7 марта, 19:00. Ледовое шоу «Ледниковый период».

– Фигурное катание – всегда завораживающее зрелище. С детства любимый вид спорта. В этом был такой мощный заряд вдохновения, стойкости, упорства и, конечно, красоты! Мне кажется, именно благодаря телевизионным трансляциям мы все имели «фигурки», ходили в секцию фигурного катания и собирали вырезки из журналов с фотографиями любимых спортсменов на льду.

Сейчас популярен жанр «Танцев на льду». Здесь и красивые костюмы, и интересно придуманные истории, и удивление – как это «нефигуристы» здорово катаются с настоящими мастерами спорта… Красивое шоу!

Шоу создано продюсером Ильёй Авербухом из «золотых» номеров телепроекта «Ледниковый период». Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

8 марта, 12:00, 15:00. Шоу мыльных пузырей «Clinc!».

– Очень хочу посмотреть, но так совпало (или, вернее, не совпало), что у меня у самой в это время концерт. Мыльные пузыри – любимая детская забава, но меня не отпускает до сих пор. Волшебная, завораживающая картина. Жизнь в мгновении… Боже, какие возможности, какие формы и комбинации. А сколько теорий и научных объяснений этому явлению!

Испанский коллектив, обладатель театральной премии «MAX» (Испания) в номинации «Лучший детский спектакль – 2013». Семейное шоу, сочетающее в себе элементы европейского театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы. Адрес: Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104).

8 марта, 19:00. Стендап-концерт Виктории Складчиковой.

– Стендап – смелый жанр. Сама идея разговора артиста со зрителем довольно дерзкая. Здесь нет текста драматурга, нет режиссёрских решений для прикрытия. Артист сам по себе: его текст, его мысли, его вкус, его чувство меры и чувство юмора. Поэтому и любители этого жанра, могу сказать, тоже очень смелые зрители…

Вот мне, например, очень нравятся и близки по духу все стендапы Марии Марковой. Умно, интересно и очень смешно! (4)

Сольный концерт резидента «Stand Up» на ТНТ. Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

Свой выбор – Сейчас готовлюсь к своей большой премьере в Свердловской филармонии. Читаю «Алые паруса» Александра Грина с Уральским филармоническим оркестром. Будет звучать музыка Баха, Грига, Дебюсси, Вебера… и самая прекрасная, самая красивая, дающая надежду, таинственная и вдохновляющая история! В 2022 году этому прекрасному произведению исполняется ровно 100 лет. Наш выбор повести совершенно непреднамеренно совпал с такой величественной датой. «Алые паруса» ведь появились в очень тяжёлое для нашей страны время – страшной эпидемии, войны, разрухи и голода, и с тех пор они всегда появляются вовремя. Когда нужно вселить в наше сердце веру в жизнь и любовь!