Ксения Перова. Фото: Павел Ворожцов

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурга и области.

Ксения ПЕРОВА, свердловская спортсменка, стрелок из лука. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в командном первенстве (2016 и 2021), участница Игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года в командном первенстве и 2017 года в личном, двукратная чемпионка Европы.

12 марта, 19:00. Шоу «Зеркало Энигмы»

Вообще, я за любые проявления искусства, если без богохульства и подобных вещей. Проблема в том, что очень много мероприятий проходит в Екатеринбурге, а я живу в Лесном, поэтому не всегда удаётся выбраться. Если бы были время и возможность, обязательно бы посетила это шоу.

Кстати, недавно была на концерте Михаила Шуфутинского – супер. Я его обожаю. Дедушка старенький, но всё равно молодец.

Вокально-танцевальное шоу, смесь мюзикла, рок-оперы и балета. Живое исполнение авторских произведений и хитов «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein», мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

12 марта, 11:30 и 14:30. Мастер-класс по теневому театру

Очень люблю ходить в театр. И на такой мастер-класс я бы с удовольствием сходила. Мне интересно, как это всё устроено – увидеть, как артисты делают фигуры, как это происходит по ту сторону сцены.

Артисты Театра кукол раскроют своим ученикам основные принципы теневого театра и предложат самим разыграть увлекательную сказочную историю. Адрес: Театр кукол (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 143).

14 марта, 19:00. Спектакль «Собачье сердце»

К классическим постановкам отношусь очень хорошо, но почему-то именно «Собачье сердце» не очень понравилось. Я бы, наверное, сюда не пошла. Когда я смотрела фильм, мне не понравилось.

Спектакль московского театра «Творчество» по мотивам повести Михаила Булгакова. В ролях: Антон Богданов, Игорь Ливанов, Павел Белозёров и другие. Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

15 марта, 19:00. Спектакль «Борис Годунов»

Хотелось бы чего-то попроще. Хотя я была в «Коляда-театре» перед Новым годом – мне очень понравилось. Но на данном этапе жизни хочется чего-то более отстранённого, простенького, чтобы потом на душе не осталось никакого осадка.

Постановка по мотивам пьесы Александра Пушкина. В центре внимания Коляды оказывается сущность русского характера, долготерпение и всепрощение русских. В ролях: Илья Белов, Сергей Фёдоров, Василина Маковцева, Олег Ягодин и другие. Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, просп. Ленина, 97).

12 марта, 12:00. Шоу «Танцующие кошки»

Я бы не только сама сходила, но и взяла бы с собой дочку – она была бы очень рада посмотреть на кошек. И как раз отдохнуть от всего, что происходит – самое то.

Младший сын Юрия Куклачёва представляет свой спектакль, в котором участвуют 38 артистов-кошек и десять артистов-людей (и две домашние собаки). В программе клоунада, дрессура и пластика, а ещё цирковые трюки и пантомима. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1)

В прокате с 23 февраля. Кинофильм «Мистер Нокаут»

Вот на этот фильм я бы безоговорочно с удовольствием сходила бы. Очень люблю спортивное кино. Когда я смотрю на преодоление трудностей спортсменами, это вселяет в меня дух оптимизма, патриотизма, это многого стоит. Обеими руками за.

История жизни и приключений легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио — о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах. В кинотеатрах города и области

Свой выбор

Если приезжают знаменитые артисты, и у меня есть возможность, я хожу в театры и на концерты. Предпочитаю комедии или что-то из лёгких жанров. Не люблю, когда выхожу с концерта и от него остаётся неприятный осадок.

Сама я пытаюсь играть на гитаре. Мой отдых – это музицирование. Музыка мне давно была интересна – ещё в 2013 году я купила себе электронное пианино и пыталась учиться. Но потом у меня стал очень напряжённый график, ещё и дочь родилась – и пианино стояло на балконе долгое время. Но теперь дочка стала заниматься музыкой, и вместе с ней музыкальное образование получаю и я.