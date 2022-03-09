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Культура
9 марта 2022, 17:54

В Екатеринбурге откроется Центр конструктивизма

  Юлия Пастух
Здание

На площадке центра можно воспользоваться тематической коллекцией книг по конструктивизму в архитектуре. Фото: Галина Соловьёва

Завтра, 10 марта, на базе библиотеки № 40 в Екатеринбурге откроется Центр конструктивизма. Главная задача центра  продвижение конструктивизма как одного из главных брендов столицы региона.

По словам организаторов, на площадке центра можно воспользоваться тематической коллекцией книг по конструктивизму в архитектуре и уникальным электронным каталогом, который отображает всю полноту российских и зарубежных изданий по конструктивизму и даёт доступ к полным текстам статей и книг, видеозаписям лекций, видеоэкскурсиям и другим медиаматериалам.

Также 10 и 11 марта на площадке центра пройдёт ряд мероприятий, которые позволят горожанам получить знания по истории и культуре Екатеринбурга, информацию о его знаковых местах, именах, событиях. В день открытия состоится лекция "Наследие как объект заботы горожан: экономика, политика и культура конструктивистских зданий в Екатеринбурге", а на следующий день пройдёт виртуальная экскурсия "От "Мадрида" до Белой башни".

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге откроется Центр конструктивизма