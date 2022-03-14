Александр Пантыкин считает, что русские деятели культуры и спорта стали врагами для мира

Советский музыкант Александр Пантыкин поделился мнением об отношении мирового культурного и спортивного сообщества к русским. Фото: Александр Зайцев

"Дедушка уральского рока", советский музыкант Александр Пантыкин поделился мнением об отношении мирового культурного и спортивного сообщества к русским. Он считает, что врагами для всего мира стали не только живые, но и уже почившие деятели культуры.

Александр Пантыкин рассказал, как в зарубежных университетах убирают из учебных программ произведения русских классиков.

"Сегодня мы видим, что в миланском университете запретили читать лекции о Достоевском. То есть его вычеркнули из списка выдающихся писателей и деятелей культуры. В Польше запретили исполнять музыку Чайковского и Шостаковича. Но это ещё не всё. В Польше ещё и запретили исполнять пьесы Антона Павловича Чехова. То есть получается, что безумие охватывает не только живущих людей на земле, но ещё и мертвых. Это говорит о чём? О том, что кукушка съехала мощно. И чтобы её поставить на место, наверное, нужно время. Сегодня наш мир, мир искусства теряет выдающихся деятелей. И это, конечно, очень прискорбно", — сказал уральский музыкант.

Также он высказался о спортсменах-паралимпийцах, за которых ему обидно сильнее всего.

"Потому что люди, у которых каждый день — подвиг, люди, которые каждый день готовились к паралимпиаде, приехали и хотели просто принять участие в олимпиаде — их просто взяли и выгнали. Получается, что все организации, которые так или иначе связаны со спортом, так или иначе связаны с искусством, стали плясать под дудку некоего дудочника", — добавил Александр Пантыкин.