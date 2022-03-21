Минкультуры РФ предложило официально установить День российской анимации

До этого в официальном календаре памятных дат Дня российской анимации не было. Фото: кадр из мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами"

Минкультуры предложило ежегодно отмечать День российской анимации. Его хотят установить официально 8 апреля.

Именно в этот день (26 марта по старому стилю) 110 лет назад был впервые публично представлен кукольный мультфильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами" режиссёра Владислава Старевича. Биолог по образованию он использовал в качестве актёров насекомых и рассказал таким образом о несчастной любви в мире насекомых.

Министерство подготовило проект Указа президента РФ об установлении Дня российской анимации 8 апреля. Он размещён на федеральном портале проектов нормативных актов. Документ пройдёт общественное обсуждение.

"Учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии и в ознаменование 110-летия отечественной анимации, постановляю: 1.Установить День российской анимации и отмечать его 8 апреля", — говорится в проекте Указа.

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