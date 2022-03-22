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Культура
22 марта 2022, 13:20

В Госдуме нашли замену западным фильмам в российском прокате

  Юлия Пастух
Кинотеатр

В качестве альтернативы рассматривают также индийские, казахские и узбекские киноленты. Фото: Ольга Кошкина

В России рассматривают альтернативу западным фильмам. Их предложили заменить на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты.

"Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России — Прим. ред.), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли", — цитирует депутата Госдумы по культуре Елену Драпеко РИА Новости.

Елена Драпеко отметила, что сейчас можно поддержать отечественный кинорынок картинами тех стран, которые не были широко представлены в российском прокате: индийское кино, ленты, выпускаемые в странах СНГ.

Напомним, компании Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих лент в России из-за ситуации на Украине. Премьера нового "Бэтмена" должна была состояться 2 марта, "Я краснею" — 10 марта, "Морбиуса" — 24 марта.

Областная газета Свердловской области

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