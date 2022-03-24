Александр «Ёжъ» Осипов: «В России куда не поедешь – везде интересно. Но туристы бесят»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурга и области.

Александр «Ёжъ» ОСИПОВ – уральский фотограф, фотокорреспондент и путешественник.

С 24 мартаФильм «Отец».

– К повторным прокатам отношусь положительно, есть фильмы, которые можно смотреть вечно. Но сам я в кино почти не хожу по двум причинам: во-первых, любое кино, которое я посмотрел, начинало оказывать большое влияние на творчество. Я хотел, чтобы в моих фотографиях были мои тараканы, а не чужие. Во-вторых, мне стало неинтересно смотреть сам фильм, потому что я стал обращать внимание на работу оператора, на постановку сцен. Наверное, это уже профессиональная деформация.

Французско-британский фильм режиссёра Флориана Зеллера. Картина о стареющем валлийце, которому приходится бороться с прогрессирующей деменцией. В главных ролях Энтони ХопкинсиОливия Колман. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

25 марта, 19:00.Спектакль «Двое на качелях».

– С удовольствием бы сходил, но чтобы поснимать. Я не попадаю внутрь сюжета, когда смотрю без фотоаппарата. Я считаю упущенные кадры, а это неправильно. Я же должен наслаждаться постановкой.

Гастроли московского «Современного театра антрепризы» с постановкой по пьесеУильяма Гибсона. РежиссёрАлексей Кирющенко, в роляхГригорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

26–27 марта, 16:00. Цирковое шоу «Загадка старой игрушки»

– Даже не знаю, я ходил в цирк несколько раз в детстве. Воспоминания, что там пахнет слониками. Ну и мне это совершенно не интересно визуально. Хотя к цирку я отношусь нормально, потому что понимаю, как происходит дрессура, – кнут и пряник обязательно. Как говорится, кольтом и добрым словом можно добиться большего, чем просто добрым словом.

В программе: аттракцион с белыми тиграми «Мой Тотем», а также единственный в России трёхтонный носорог под руководством заслуженной артистки России Елены Федотовой. Адрес: Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8 а).

26 марта, 19:00. Концерт Дидюли.

– Я часто снимаю концерты, причём все знают, что фотографирую только то, что слушаю сам. Недавно снимал группу «Ундервуд» – очень душевно было. Или, например, самая сильная по энергетике группа – это грузинская «Мгзавреби»: они реально заводят зал. На Дидюлю бы точно не пошёл, не моё. И шоу не будет, наверное.

Мультиинструменталист и гитарист-виртуоз Дидюля в сопровождении камерного оркестра представит новую программу в жанре поп-фолк, новое фламенко и этно-фьюжн с элементами стиля нью-эйдж. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

27 марта, 19:00. Концерт Кристины Орбакайте.

– На Кристину Орбакайте я бы сходил, потому что там, скорее всего, будет хороший визуальный ряд. Так как организаторы московские, они привозят с собой хороший свет и, вероятно, это действительно будет шоу. Поснимать было бы интересно, даже учитывая, что это «попса».

Новые песни и хиты прошлых лет от заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте. Свето-музыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

31 марта – 1 апреля, 18:30.Спектакль «Дуэль».

– На эту постановку я бы тоже сходил, чтобы посмотреть, что наши смогли сделать. Вдобавок композитором спектакля является Саша Жемчужников, я его прекрасно знаю. Плюс – с ТЮЗом я работал, поэтому даже если бы у меня забрали фотоаппарат – всё равно пошёл бы.

Премьера от режиссёраАнатолия Праудина по мотивам повести А.П. Чехова. Главные роли исполнилиОлег Гетце и Алеся Маас. Адрес: Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

1 апреля, 20:00. 2 апреля, 18:00. Шоу «Уральских пельменей» «Эффект папочки».

– Со всеми «пельменями» я знаком лично, потому что я снимал их концерты лет шесть. На них я бы сходил с удовольствием – посмотреть на старых приятелей, друзей. Точно знаю, что я бы нашёл, над чем поржать. Хотя меня очень тяжело рассмешить, особенно анекдотами. А после концерта подошёл бы поболтать – мы в очень хороших отношениях с Андреем Рожковым, с Вячеславом Мясниковым, да и девочки хорошие там.

Смешные номера обо всём на свете, добрый и семейный юмор, любимые песни, свежие импровизации. По традиции, новую программу «Пельменей» первым увидит именно уральский зритель. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

Свой выбор: – С тех пор, как я ушёл из «Аргументов…» на вольные хлеба, моя основная деятельность – это фотосъёмка и отдых. Для меня это не работа, а образ жизни. Поэтому когда путешествую, одновременно и фотографирую, и отдыхаю. Обычно мы ездили в страны бывшего соцлагеря – Таджикистан, Киргизия. Но и по России красивых мест – просто умотаться! Хотя туристы, конечно, бесят. К сожалению, ещё много не очень хороших людей, которые мусорят и рисуют, где не надо. Я бы посоветовал, если есть деньги, скататься на Камчатку. На Байкале тоже здорово, но в этом году, наверное, уже поздновато. В Мурманске, например, полярное сияние, а ещё его можно увидеть недалеко – на Главном Уральском хребте. Ещё одна фишка этого хребта – деревья-пломбирки, настолько они заснежены. В Лапландии такая штука есть и у нас тоже. Вообще Северный Урал очень привлекателен, но, чтобы отправиться туда, надо быть хорошо подготовленным. Причём эти места любопытны во все сезоны – и зимой, и летом, и осенью особенно.