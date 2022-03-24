Екатеринбургским депутатам представили новую концепцию "Салюта"

До сентября в бывшем кинотеатре будут проходить образовательные программы для юных горожан. Фото: Павел Ворожцов

В бывшем кинотеатре "Салют" в Екатеринбурге создают городской медиацентр для детей. Он будет работать по направлениям "дети и кино", "архитектура и дизайн", "цифровое образование и vp" и "медиа-арт". Запуск работы в новом формате назначен на сентябрь 2022 года.

Новую концепцию "Салюта" представили комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской гордумы. По словам начальника департамента образования мэрии города Константина Шевченко, учреждение будет отличаться от обычных центров допобразования. Сейчас изучается подобный опыт московских коллег, направлена заявка на участие в нацпроекте по созданию новых мест допобразования.

До сентября в бывшем кинотеатре будут проходить образовательные программы для юных горожан. Так, в расписании значатся, в том числе, соревнования по киберспорту и молодёжный фестиваль визуального искусства Play DigitalArt. Летом в "Салюте" откроется городской лагерь.

Известно, что на ремонт площадки потратят 24 млн рублей: 4 млн из городского бюджета и 20 млн благотворительных средств. На эти деньги уже отремонтировали санузлы, заменены окна и система отопления, установлена пожарная сигнализация. Впереди – установка пожарных гидрантов и создание дизайн-проекта внутреннего интерьера. Вместо планетария на первом этаже разместится конференц-зал, в фойе появятся зона ожидания и фуд-корт. Кинопоказы на 2 этаже не исключаются.

Сейчас "Салют" относится к городскому Дворцу творчества детей и молодёжи. Планируется, что самостоятельной площадка станет в 2023 году после создания юрлица.

В целом депутаты одобрили выбранный путь развития и концепцию "Салюта". "Пространство должно стать креативным, востребованным и современным. Только в таких условиях дети смогут раскрыть творческий потенциал. Важно, что занятия будут проходить не только с опытными педагогами, но и с молодыми студентами Архитектурной академии и других участников проекта", – поделилась мнением председатель комиссии Ира Овчинникова.

Добавим, что в выездном совещании также участвовали Константин Киселёв и Дмитрий Сергин.

Напомним, что кинотеатр "Салют" сменил направление своей деятельности с 2020 года, когда здание передали городскому Дворцу творчества детей и молодёжи.

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