Свердловская филармония призывает запад перестать бойкотировать русскую культуру и искусство

Рустем Хасанов считает, что искусство не должно ограничиваться из-за политических разногласий. Фото: Алексей Кунилов

Первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов высказался о том, что помимо экономических, запад ввёл против России негласные санкции в области культуры. Он считает, что искусство не должно ограничиваться из-за политических разногласий.

"Последние годы мы уже как-то привыкли к экономическим, политическим санкциям и даже к санкциям запада в области спорта. Но что было для многих неожиданно — неофициально объявленные санкции в области культуры. Возникает много вопросов, когда, например, отменяются концерты наших выдающихся музыкантов — Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Нетребко.

Вы знаете, совсем недавно наша землячка, выпускница Уральской десятилетки, виолончелистка Анастасия Кобекина, которая неоднократно выступала на сцене Свердловской филармонии, была лишена возможности выступить в одном из концертных залов Швейцарии только с одним объяснением: "Вы замечательный молодой музыкант, но нас не устраивает ваша национальность". Мы каждый день следим за лентой новостей, таких примеров очень много", — рассказывает Рустем Хасанов.

При этом он отметил, что положительные примеры, когда деятели культуры выступают в поддержку русской культуры, тоже есть. Среди них австрийский дирижёр Кирилл Петренко и немецкий певец Йонас Кауффман. В Италии две недели назад более 200 деятелей культуры обратились с обращением к президенту и министру культуры с требованием не допускать дискриминации русской культуры. Движение поддержали около 30 тысяч человек.

Рустем Хасанов напомнил, что в России подобной дискриминации не было никогда.

"Можно дойти до абсурда и сказать, что не надо исполнять Девятую симфонию Бетховена, потому что её финал является гимном Евросоюза. После Второй мировой войны мы не перестали играть музыку Рихтера Вагнера только лишь потому, что она сильно нравилась руководителям нацистского Третьего рейха. Да никому не придёт такое сегодня в голову!

Конечно, старой Европы, старого мира и старой России уже не будет. Будет новая Европа, будет новая Россия. Мы все живём надеждами на то, что всё наладится, всё образумится. Но это будет уже новый мир. Но сколько было войн, изменений границ, сколько было побед и побеждённых, но ни одна нота в произведениях Чайковского не изменилась, ни одна буква в романах Достоевского, Толстого не изменилась, ни один мазочек в картинах Репина и Малевича не изменился. Потому что жизнь коротка, а искусство вечно", — заявил он.