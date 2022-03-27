Зураб Церетели переизбран президентом Российской академии художеств на пять лет

Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года. Фото: сайт Российской академии художеств

Народный художник РФ, знаменитый скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели в четвёртый раз избран президентом Российской академии художеств (РАХ). Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Утвердить Зураба Константиновича Церетели в должности президента Российской академии художеств", – говорится в документе, размещённом на сайте кабмина. Таким образом, 88-летний скульптор будет возглавлять РАХ следующие пять лет. В предыдущий раз он был переизбран в 2017 году.

Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года. Он является обладателем многих госнаград, в том числе – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Работы художника и скульптора установлены в России, Италии, Великобритании, Испании, Сербии, США, Франции, Японии и других странах.