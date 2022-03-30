Свердловчане приобрели около тысячи билетов в кино по "Пушкинской карте"

По "Пушкинской карте" можно купить билеты на новинки российского кинопроката. Фото: Павел Ворожцов.

Кинотеатры Свердловской области подвели первые итоги работы с "Пушкинской картой".

В Екатеринбурге благодаря проекту около тысячи человек посмотрели фильмы: "Мистер Нокаут", "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Однажды в пустыне", "Последний богатырь: Посланник Тьмы", "Хочу замуж", "Чемпион мира".

Также уральцы смогли увидеть картины, которые признаны национальным кинодостоянием: "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова, "Сталкер" Андрея Тарковского, "Василиса Прекрасная" Александра Роу.

Стоит отметить, по "Пушкинской карте" можно купить билеты на новинки российского кинопроката.

"В Верхнем Тагиле более 80 человек стали обладателями "Пушкинской карты". И мы продолжаем работать с целевой аудиторией, пользователей карты станет намного больше. "Энергетик" – единственное учреждение культуры Верхнего Тагила, где карта работает. И на нас это накладывает определённую ответственность", – рассказала директор Дворца культуры "Энергетик" Верхнего Тагила Яна Воронкина.

Читайте также:

"Пушкинской картой" теперь можно расплачиваться за билеты на российское кино.