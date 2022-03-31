Сергей Айнутдинов: «Хочу, чтобы «Магнитка» и «Трактор» поборолись за Кубок Гагарина»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сергей АЙНУТДИНОВ, режиссёр анимационного кино, заслуженный художник РФ, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России.

2 апреля, 16.00. Ретроспектива «ТАРКОВСКИЙ-90».

– Я учился в Москве, и, конечно, в тусовке были люди, которые с Андреем Тарковским работали, общались. Мне не довелось, а жаль. Он выдающийся режиссёр, очень много сделал не только для развития нашего, но и мирового кинематографа. Если коротко – ценю его за оригинальность подхода, он предложил новый киноязык. Здорово, что будет такая ретроспектива, тем более «Иваново детство» – как раз то, с чего он начинал, при этом одна из лучших его картин.

В Екатеринбурге представят ретроспективу фильмов Андрея Тарковского. 4 апреля ему бы исполнилось 90 лет. В течение месяца зрители Дома кино смогут заново открыть для себя легендарные фильмы: «Иваново детство» (2 апреля), «Андрей Рублёв» (16 апреля), «Сталкер» (30 апреля). Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137).

2 апреля, 19.00. Концерт Дмитрия Певцова «Баллада о Высоцком».

– Владимир Высоцкий – народный артист в самом прямом смысле. Даже те, кто его не любили, всё равно оценивали. Что касается музыки, то я – человек всеядный: что-то из рока могу послушать, что-то из бардов. А поскольку склонен к иронии, то как раз некоторые песни Высоцкого мне очень по душе. Насчёт заявленного концерта – вопрос открытый. Это ведь не сам Владимир Высоцкий, хотя Дмитрий Певцов неплохо исполняет его песни. Но для меня это не самое обязательное для посещения мероприятие, впрочем, допускаю, что для города это всё-таки событие.

Народный артист России Дмитрий Певцов совместно с Никитой Высоцким подготовили музыкально-литературный спектакль, наполненный музыкальными произведениями Владимира Высоцкого. Аккомпанемент – музыкальная группа «ПевцовЪ-Оркестр». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

4 апреля, 19.00. Концерт Ёлки.

– Слышал. Но это точно не моя музыка. Сегодняшняя попса очень однообразна. За редким исключением.

Новая концертная программа Ёлки называется «Мне легко». Популярная певица исполнит полюбившиеся многим хиты и свежие композиции. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

4, 5 апреля, 19.00. Спектакль «Чудики».

– Поскольку имею отношение к кино, об артисте Фёдоре Добронравове, естественно, знаю. Сам по себе Василий Шукшин – это очень интересно, особенно деревенские рассказы. Другое дело, как материал будет подан в спектакле. Пока не увидишь, объективно оценить невозможно.

На Урал с постановкой «Чудики», в основу которой положены восемь рассказов Василия Шукшина, приедет народный артист России Фёдор Добронравов. Причём известный актёр исполнит сразу восемь ролей. Также в спектакле заняты сыновья Фёдора Добронравова Виктор и Иван, а также Ольга Лерман, Иван Чернявский и другие. Адрес: 4 апреля, Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1). 5 апреля, ДК им. И.В. Окунева (Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 1).

6 апреля, 19.00. JAZZ' N' ROLL.

– К джазу очень хорошо отношусь, хотя его у нас любят значительно меньше, чем Высоцкого. Это серьёзное культурное событие, и если есть возможность, то в филармонию, конечно, надо сходить.

Концерт баттл-джаза и рок-н-ролла от Даниила Крамера (фортепиано), Дениса Мажукова (вокал, фортепиано) и других музыкантов. С участием Хора любителей пения города Екатеринбурга. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38 а).

6 апреля, 19.00. Спектакль «Мастер и Маргарита».

– Самое простое в кино и в театре, как мне кажется, – это спрятаться за хорошим писателем. Данную постановку не видел, поэтому давать оценку не берусь. Но я очень сомнительно смотрю на обращение к такому материалу. Как художник скажу: есть писатели, которых лучших не иллюстрировать. Либо нужно быть великим мастером, чтобы не принизить литературное произведение, в силу какого-то своего представления. Михаил Булгаков относится именно к таким писателям. Нужно делать либо суперталантливо, либо не трогать вообще, иначе это будет выглядеть спекуляцией.

Постановка по роману «Мастер и Маргарита» создана в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссёром Сергеем Алдониным, ставшая одной из самых ярких в репертуаре Театра им. М.А. Булгакова. В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин и другие. Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

Свой выбор: – В свободное время я слежу за КХЛ (Континентальной хоккейной лигой. – Прим. «ОГ»). Футбол тоже могу посмотреть, но хоккей по темпераменту мне ближе. Тем более в детстве сам занимался. Иногда там такие страсти разгораются! Жаль только, что «Автомобилист» уже вылетел, каждый год нам обещают, что они совершат подвиг, но как-то не идёт. Поэтому сейчас болею за другие уральские команды – магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Хочу, чтобы они вышли в финал конференции и там между собой разобрались. А может, повезёт и сразятся за кубок с Москвой и Питером. А так я просто за красивый хоккей. P. S.: на момент сдачи номера «Трактор» уже пробился в финал Восточной конференции, а «Металлург» провёл решающий, седьмой матч серии против «Авангарда» уже после подписания номера «ОГ» в печать.