38 культурных проектов Свердловской области получили президентские гранты

Самый крупный грант среди свердловчан получила Ассоциация музыкантов Урала. Фото: Павел Ворожцов

Победителями первого в 2022 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив стали 38 проектов Свердловской области.

Самый крупный грант среди свердловчан получила Ассоциация музыкантов Урала. 20 млн рублей будут направлены на фестиваль Ural Music Night 2022.

12,6 млн рублей выиграло общество "Горизонт" на фестиваль Project. Почти 12,4 млн рублей выделено Агентству развития Сысерти на реализацию проекта "Креативный кластер на Заводе".

В конкурсе также победили проекты: VIII городской фестиваль детских театральных коллективов "Золотой ключик" Нижнетагильского театра кукол, "Окно в историю" Краснотурьинского краеведческого музея, "Невьянская мануфактура" архитектурной мастерской "Городское планирование", открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о труде, искусстве, меценатстве телекомпании "Телекон" и другие.

Стоит отметить, в текущем году состоится ещё один конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Старт приема заявок – 20 апреля, передаёт департамент информполитики Свердловской области.