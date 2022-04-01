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Культура
1 апреля 2022, 09:54

В России полностью приостановят прокат фильмов Disney

  Юлия Пастух
Кинотеатр

Запрет на демонстрацию затронет зарубежные проекты и российские релизы. Фото: Ольга Кошкина

Disney заявил о полной приостановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах, начиная с 7 апреля.

Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты – такие, как "Смерть на Ниле", так и российские релизы вроде "Мистера нокаута". Стоит отметить, первый фильм успел заработать с момента старта 641 млн рублей, второй – 265 млн, передаёт "Бюллетень Кинопрокатчика".

Напомним, компании Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих лент в России из-за ситуации на Украине. Премьера нового "Бэтмена" должна была состояться 2 марта, "Я краснею" – 10 марта, "Морбиуса" – 24 марта.

Позднее вРоссии начали рассматривать альтернативу западным фильмам. Их предложили заменить на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты.

Областная газета Свердловской области

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