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Культура
3 апреля 2022, 11:44

В Екатеринбурге пройдёт месячник народной культуры

выступление детского коллектива

Горожан ждут выставки, концерты и другие мероприятия. Фото: Павел Ворожцов

В апреле жителей Екатеринбурга ждут концерты, спектакли, мастер-классы, интерактивные программы и выставки. Мероприятия будут посвящены Году народного искусства и нематериального культурного наследия, объявленного президентом России.

По данным пресс-службы администрации города, программа мероприятий будет выглядеть следующим образом:

  • 16 апреля в 15:00 в ЦК "Урал" (ул. Студенческая, 3) состоится мастер-класс для всей семьи "Ключница в экостиле";
  • 22 апреля в культурно-досуговом центре "Дружба" (ул. Академика Бардина, 21б) запланирован концерт "Как у наших у ворот" образцового детского фольклорного ансамбля "Соловушки". В этот же день Муниципальное объединение библиотек и ДШИ № 8 организуют День русской национальной культуры "Славянская радуга" в здании на ул. Антона Валека, 12;
  • 24 апреля сотрудники литературно-мемориального дома-музея Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27) ждут гостей на интерактивную программу "Пасха в старом доме";
  • 29 апреля в музейном центре народного творчества "Гамаюн" (ул. Гоголя, 20/5) откроется выставка "Резьба по дереву" Юрия Волошина;
  • 30 апреля маленькие горожане смогут посмотреть кукольный спектакль "Три медведя" в театре балета "Щелкунчик" (ул. 8 Марта, 104).

Кроме того, в течение этого месяца в детских школах искусств пройдут отчётные годовые концерты и художественные выставки по народной тематике. Сейчас идёт подготовка.

Отмечается, что сохранение и продвижение ценностей традиционной народной культуры — одна из важных задач в работе властей Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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