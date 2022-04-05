На Урале презентуют "Энциклопедию Эрнста Неизвестного"

С энциклопедией уже можно познакомиться в тестовом режиме. Фото: страница онлайн-проекта

Презентация масштабного онлайн-проекта состоится 7 апреля в Художественном музее Эрнста Неизвестного. В энциклопедии можно будет найти информацию о различных аспектах жизни и творчества скульптора.

"Энциклопедия Эрнста Неизвестного" – это архив научной работы сотрудников художественного музея, исследователей и всех интересующихся творчеством скульптора. Она включает в себя базу знаний об известном уральце и его произведениях, научно-справочный материал, публицистику, переводы, воспоминания.

С энциклопедией можно ознакомиться в тестовом режиме.

В пресс-службе музея отмечают, что проект предусматривает привлечение исследователей, молодых учёных, волонтёров. Желающих сотрудничать просят писать на электронную почту ernstneizvestnyartmuseum@yandex.ru.

Досье Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Ветеран Великой Отечественной войны, десантник, кавалер ордена Красной Звезды. После войны некоторое время преподавал черчение в Суворовском училище. Учился в Академии Художеств в Риге, окончил Московский художественный институт имени Сурикова. В 1976 году эмигрировал из СССР. С 1977 года жил и работал в США. Монументальные работы Неизвестного находятся в музеях и установлены в разных городах по всему миру. Подборка самых известных работ Эрнста Неизвестного —в нашем фотоальбоме

Больше об известном скульпторе "Областная газета" рассказывала в статье "Эпоха Неизвестного".