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Культура
5 апреля 2022, 21:00

Свердловская киностудия проведёт международный фестиваль кинодебютов

  Юлия Пастух
Свердловская киностудия

Мероприятие запланировано на период с 1 по 7 августа. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году Свердловская киностудия проведёт в Екатеринбурге первый Международный фестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая".

Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ с 1 по 7 августа. Над фестивалем работает команда киностудии, уральские кинематографисты и опытные организаторы, продюсеры международных кинофестивалей (ММКФ, "Предчувствие", "Кинопроба"). В программу войдут игровые и документальные фильмы, планируется показ анимационных картин. 

Ожидается, что заявки на фестиваль будут приходить со всей России, а также из ближнего зарубежья, Сербии, Греции, Индии, Ирана, Китая, Кореи и других стран.

"Мы планируем большое индустриальное событие, начали подготовку, составляем сметы. Подбираем экспертов, которые будут работать на площадках. Во время фестиваля пройдёт два конкурса дебютных фильмов: международный и российский, также собираем деловую программу. Мы очень надеемся, что получится провести лабораторию для молодых актёров: собрать талантливых звёздочек из театров и научить их специфике работы в кино", – рассказала генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьёва.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев в декабре прошлого года принял решение о создании кинокомиссии в Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

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