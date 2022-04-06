В Екатеринбурге 8 апреля откроется выставка "Фольклор страны Советов"

Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России. Фото: сайт Центра традиционной народной культуры Среднего Урала

В пятницу, 8 апреля, в Екатеринбурге открывается выставка архивных фотографий, документов и этнографических предметов "Фольклор страны Советов". Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России.

Основными целями выставки станут сохранение и развитие народных традиций Урала, изучение исторических реалий в фольклорных произведениях СССР и приобщение молодого поколения к изучению историко-культурного наследия России.

"Советская культура имела богатейшую художественную литературу, кино, радио, телевидение, но устное поэтическое творчество занимало значительное место в культурной жизни советского общества. В различных жанрах и художественных формах была отражена не только социалистическая действительность, но и идеи, мысли, чувства простых граждан", — сообщает пресс-служба Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Посетители выставки смогут увидеть копии архивных документов с народными частушками, стихами и песнями, фотографии, на которых запечатлена культурная жизнь Среднего Урала, стенгазеты, рисунки, анекдоты и этнографические предметы. Экспонаты предоставлены Музеем советского быта "Сделано в СССР", Центром традиционной народной культуры Среднего Урала, свердловскими архивами и частными коллекционерами.

Открытие выставки состоится 8 апреля в 16:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала на ул. Чапаева, 10. Окунуться в атмосферу советской культурной жизни можно будет до 12 июня.