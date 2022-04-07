Евгений Неугодников: «Когда ходил в театр – сладко спал»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Евгений НЕУГОДНИКОВ, трехкратный победитель международного матч-рейса «ЯВА-Трофи» (2006, 2008 и 2009 годы), чемпион Европы по матчевым гонкам (2008 год), чемпион мира в классе «Микро» и бронзовый призер чемпионата мира в классе ТР52. Дважды обладатель премии «Яхтсмен года» (2009 и 2014 годы).

8 апреля, 19.00. Опера-балет «История солдата»

- На такие концерты в филармонию я никогда не ходил, хотя очень хотел, но пока не получается. Один раз был в драмтеатре с женой на комедии – сладко спал, скажу честно. Жене понравилось. А мне больше нравится «Коляда-театр».

Остроумная сказка для взрослых на музыкуИгоря Стравинского – в музыке, слове и песочных картинах. Исполняет камерный оркестр солистов Уральского молодежного симфонического оркестра под руководством Алексея Доркина. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

с 8 по 11 апреля. Фестиваль камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они.»

- Это же будет в формате конкурса? Получается, это как шоу-рум, где каждый сможет выбрать постановку по душе. Любопытно.

На фестивале-конкурсе представят свои постановки театры России и Европы (онлайн). После показов каждый день – открытые обсуждения. Адрес: основная площадка – учебный театр ЕГТИ (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38).

8 апреля, 19.00. Баскетбольный матч «УГМК» – «НИКА»

- Я однажды попал на матч женской НБА в Майами, но мне не понравилось. Ещё пиво не дают пить! (смеется). В баскетболе очки набираются очень быстро, и для меня они становятся менее ценными. Мне больше нравится хоккей, где главную роль играет ожидание забитой шайбы. Ты можешь даже не смотреть, что там происходит, но когда все орут, ты подскакиваешь вместе с остальными – это заряжает.

Первая игра полуфинальной серии Премьер-лиги чемпионата России. «УГМК» принимает «НИКУ» из Сыктывкара.

Адрес: Дворец спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15).

9 апреля, 14.00. Мастер-класс «Пастельная техника «Нежный образ»

- Про постель имею представление, а про пастель – нет. Честно, я рисую не очень. Готов смотреть, как это делают другие, но сам… Может, просто не распробовал. Но многим, слышал, нравится. Если хорошие люди проводят, то почему нет?

Мастер-класс включает в себя осмотр выставки «Фрагменты близости» и урок рисования сухой пастелью. Занятие проведет руководитель творческой студии «Мастерская художника» Лариса Степаненко. Адрес: Галерея «Главный проспект» (Екатеринбург, просп. Ленина, 8).

9 апреля, 19.00. Стендап Сергея Орлова

Стендап вообще перестал смотреть. В последние годы пошел уже «не мой» юмор. Есть какие-то отрывки, которые можно посмотреть «в тему» своего душевного состояния на данный момент. Но так, наверное, я бы не пошел. Мне больше нравится тонкий юмор, без шуток «ниже пояса».

Один из самых ярких представителей российской Stand-Up сценыСергей Орлов с большим гастрольным туром. Комик представит новую сольную программу «Что-то с чем-то тур». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

11 апреля, 19.00. Балет «Todes»

Слышал, слышал. Балет – это же очень тяжело на самом деле – не только физически, но и с точки зрения синхронизации движений. Вдобавок нужны прыгучесть, пластичность и координация – это отдельная история. И вообще, танцы, которые в «синхроне», да еще и динамичные – мне нравятся. Я в свое время сходил на «4 короля» с Николаем Цискаридзе и мне очень понравилось. А еще мне всегда хотелось посмотреть на русские народные танцы, где вприсядку пляшут.

Выступления коллектива Аллы Духовой– это хореография, дополненная красочными театральными постановками. Захватывающие истории, фантастические костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

15 апреля, 19.00. Концерт Пелагеи

Она исполнит новые свои и старые чужие песни? (смеется). На концерте Пелагеи я был, мне очень понравилось. Правда, это было лет пять назад. У нас на соревнованиях люди слушают «свою» музыку, чтобы настроиться или отвлечься перед гонками. Однажды, когда я участвовал в своем первом чемпионате Европы в 2008 году, перед финалом слушал «Я свободен» Валерия Кипелова, в том ключе, что, мол, я все смогу.

Пелагея – знаменитая российская фолк-певица, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен. На концерте Пелагея споет свои известные хиты, а также порадует любителей своего творчества новыми песнями. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Свой выбор: – На самом деле, после тренировок сложно куда-то еще бегать. Времени особо не хватает. Плюс, если был сильный ветер и волны, то пять часов на воде очень выматывают. Не всегда хватает сил еще куда-то пойти. И кроме свободного времени, нужны еще и свободные финансы. Сейчас на фоне всех событий у нас высвобождается больше времени, но неопределенность не всегда идет на пользу. Много было планов на подготовку к чемпионатам мира, Европы, а теперь они рухнули. А так, у меня четверо детей, поэтому свободное время я провожу с ними дома. Еще очень любим семье–й путешествовать в близлежащие города, либо куда-нибудь подальше. Когда сезон заканчивается, я обычно знаю, что делать. Сейчас отдых продлили, а я не настолько пластичен, чтобы быстро менять свои прежние планы. Но ближе к пенсии куплю свою яхту, если к тому времени не надоест.