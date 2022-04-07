Очень документальные частушки

Фото: сайт Управления архивами Свердловской области

Сегодня, 8 апреля, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала откроется выставка архивных документов, фотографий и этнографических предметов «Фольклор страны Советов». Сборники частушек, анекдотов, песен, стихов, — народное творчество, возникшее в период с 1917 по 1945 год, было собрано государственным архивом Свердловской области.

Начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин сразу дает понять, что столкнуться можно с очень интересными вещами: «Безусловно, своими корнями советское творчество уходит в народное. Это прежде всего выражается в форме бытования: частушки, загадки, лубочные рисунки, протяжные плакальные песни и так далее. В то же время выбор тем крайне сложный и даже трагический, но в то же время крайне актуальный для того времени. Это события Гражданской войны, трудовой подъем, охвативший всю страну в 1930-е годы, новая колхозная жизнь, патриотический подвиг советских людей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Документы — а для нас любая такая частушка или анекдот есть документ — очень разные. Это публицистические, агитационные, заводские, колхозные, антирелигиозные, фронтовые и даже антисоветские», говорит он.

Кроме того, в экспозиции очень много фотографий, плакатов, рисунков, газет, и даже стенгазет. Материалы предоставлены главным организатором выставки – Управлением архивами Свердловской области, а также Государственным архивом административных органов Свердловской области, Музеем советского быта «Сделано в СССР», Центром традиционной народной культуры Среднего Урала и частными коллекционерами.

Выставка проработает до 12 июня. Адрес: Екатеринбург, ул. Чапаева, 10.