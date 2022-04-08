В России снимают с продажи электронные книги о Гарри Поттере

Купить книги из серии можно до сегодняшнего вечера. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня ночью, в 23:59, все книги о Гарри Поттере британской писательницы Дж. К. Роулинг станут недоступны для покупки в каталогах MyBook и "ЛитРес".

"К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в "ЛитРес" до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте "ЛитРес" или в любой другой читалке. Кроме того, если вы уже читаете книгу этой серии в MyBook, она будет доступна для дочитывания в течение месяца", — передаёт пресс-служба MyBook.

Напомним, компании Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих лент в России из-за ситуации на Украине.

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