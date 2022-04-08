В Музее истории Екатеринбурга набирают участников «Народных университетов»

Фото: Павел Ворожцов

В Музее истории Екатеринбурга продолжается прием заявок на участие в программах «Народных университетов 2.0». «Студентов» научат разрабатывать экскурсии, вести свой блог и составлять родовое древо. Всего доступно восемь программ.

«Народные университеты 2.0» – это серия просветительских инициатив Музея истории Екатеринбурга, которые направлены на исследование города и человека в нем. Одна из задач проекта – создать среду для конструктивного диалога и взаимообучения между представителями разных профессиональных сфер. Кураторами и преподавателями выступают историки, художники, режиссеры, дизайнеры, экскурсоводы, писатели, архитекторы.

Проект стартовал в 2020 году при поддержке Фонда президентских грантов и существует уже два сезона. Результатом обучения участников за два года стали 30 городских маршрутов, восемь книг о Екатеринбурге, семь линеек сувениров, две выставки и два крупных мероприятия. За это время выпускниками разных программ стали 500 человек.

Одно из самых популярных направлений, которое существует уже второй сезон, – «Школа семейной истории», где студентов учат систематизировать домашний архив, рассказывают, как и где искать информацию про родственников и помогают составлять родословное древо. Курс состоит из девяти занятий, которые включают в себя лекцию и практикум по изученной информации.

Также спросом пользуется курс под названием «Лаборатория воспоминаний». Он подходит тем, кто хотел бы стать писателем и издать собственную книгу. Преподаватели в лице известных писателей, филологов и историков учат видеть истории и собирать материал для будущей книги, проводить интервью с людьми и продвигать свое произведение.

Новинкой этого сезона стала «Медиалаборатория», в которой участников научат искать и создавать инфоповоды, использовать современные медиаформаты и вести собственный блог. Результатом обучения на курсе станет лонгрид на любую тему, который поможет оформить литературный консультант.

Кроме того, доступны еще пять направлений. Это «Сувенир-завод», «Мастерская гидов и путеводителей» (набор на эти две программы начнется с 11 апреля), «Актерская мастерская», «Лаборатория уличной фотографии и городского скетчинга», «Искусство фотоархива».

В этом году проект реализуется за счет организационных взносов, но есть и бюджетные места. Прием заявок на конкурсный отбор для бесплатного обучения завершится 10 апреля, подать заявку на платное можно вплоть до начала курса при наличии свободных мест.

«Бюджет» есть на следующих направлениях: «Лаборатория воспоминаний», «Актерская мастерская», «Медиалаборатория», «Лаборатория уличной фотографии и городского скетчинга», «Искусство фотоархива».