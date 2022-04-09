В Екатеринбурге выбрали "Главную бабушку — 2022"

В этот раз победительницей стала бабушка 5 внучек Наталья Кузьменко. Фото: сайт конкурса

В Екатеринбурге во второй раз выбрали главную бабушку города. Финал конкурса красоты с темой "В джазе только бабушки" состоялся накануне в Центре культуры "Урал".

В этот раз за титул боролась 41 горожанка от 45 до 76 лет. Победительницей стала Наталья Кузьменко, двумя вице-бабушками названы Наталья Владыкина и Светлана Бусарева.

По информации организаторов, при подготовке к финальному мероприятию участницы посещали занятия по дефиле, стилю, психологии, танцам. Кроме того, женщины продемонстрировали умения на кулинарном поединке, где поделились необычными рецептами приготовления блюд для всей семьи, а также провели несколько благотворительных мероприятий.

При выборе конкурсанток отсутствовали ограничения по весу, росту и другим параметрам, обязательным было только наличие внуков. Среди целей конкурса — поддержка семейных традиций и популяризация здорового и активного образа жизни среди горожан старшего поколения.

Напомним, весной 2021 года главной бабушкой уральской столицы стала руководитель профсоюзной организации Оксана Викторова (58 лет). У неё два сына и две внучки. Ещё раз взглянуть на участниц прошедшего конкурса можно тут.

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