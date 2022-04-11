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Культура
11 апреля 2022, 14:27

Академия Никиты Михалкова проведёт отбор абитуриентов в Екатеринбурге

Актёры

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, по итогам которого лучшие из кандидатов будут приглашены в Москву для финального конкурса. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге 28 апреля состоится выездное заседание приёмной комиссии для отбора абитуриентов на обучение в Академии Н. С. Михалкова, а также мастер-класс режиссёра-хореографа Сергея Землянского. Мероприятия приёмной кампании пройдут в Театре юного зрителя.

Кастинг на бесплатное обучение в Академии Михалкова начнётся в 16:00 в репетиционном зале № 1 — записаться на мероприятие можно по этой ссылке. Участники должны быть моложе 35 лет, иметь высшее профильное профессиональное образование либо быть студентами последнего курса творческого вуза, а также иметь опыт работы в сферах театра и кино.

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, по итогам которого лучшие из кандидатов будут приглашены в Москву для финального конкурса, сообщает пресс-служба Академии Н. С. Михалкова.

Мастер-класс Сергея Землянского пройдёт в тот же день с 16:00 до 17:00 в фойе 2 этажа ТЮЗа. Участие бесплатно, но исключительно по предварительной записи. Также обязательно наличие спортивной формы и обуви.

Справка

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова — учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки кинорежиссёров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Цель учреждения — совершенствование навыков специалистов в области кинематографии, театрального искусства, подготовка высококлассных и универсальных профессионалов индустрии, обмен творческим опытом между признанными мастерами кино и театра и начинающими актёрами, режиссёрами, продюсерами.

Областная газета Свердловской области

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