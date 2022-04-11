Академия Никиты Михалкова проведёт отбор абитуриентов в Екатеринбурге

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, по итогам которого лучшие из кандидатов будут приглашены в Москву для финального конкурса. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге 28 апреля состоится выездное заседание приёмной комиссии для отбора абитуриентов на обучение в Академии Н. С. Михалкова, а также мастер-класс режиссёра-хореографа Сергея Землянского. Мероприятия приёмной кампании пройдут в Театре юного зрителя.

Кастинг на бесплатное обучение в Академии Михалкова начнётся в 16:00 в репетиционном зале № 1 — записаться на мероприятие можно по этой ссылке. Участники должны быть моложе 35 лет, иметь высшее профильное профессиональное образование либо быть студентами последнего курса творческого вуза, а также иметь опыт работы в сферах театра и кино.

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, по итогам которого лучшие из кандидатов будут приглашены в Москву для финального конкурса, сообщает пресс-служба Академии Н. С. Михалкова.

Мастер-класс Сергея Землянского пройдёт в тот же день с 16:00 до 17:00 в фойе 2 этажа ТЮЗа. Участие бесплатно, но исключительно по предварительной записи. Также обязательно наличие спортивной формы и обуви.