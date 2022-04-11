«Ехал Ленин на свинье, Троцкий на собаке…»

Стенгазету “Быт, каким не должен быть” создал житель Свердловска Платон Тарасов в 1940 году. Фото: Павел Ворожцов

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала открылась выставка «Фольклор страны Советов» о народном творчестве в период с 1917 по 1945 год. В экспозиции представлены архивные документы с записями частушек, стихов и анекдотов того периода. О том, как менялось народное творчество и за какую частушку могли посадить, – узнавал корреспондент Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

«Всё бы пропало, если бы не уголовные дела»

На выставке – около сотни документов с произведениями советского фольклора из архивов Свердловской области. Здесь можно увидеть как просоветские, так и антисоветские частушки, антирелигиозные анекдоты и стихотворения с критикой Иосифа Сталина. Дополняют экспозицию подлинные фотографии и предметы быта, материалы «УралРОСТА» (Уральского отделения Российского телеграфного агентства. – Прим. «ОГ»), а также уникальная стенгазета за апрель 1940 года.

– На протяжении столетий устное поэтическое творчество играло заметную роль в жизни людей – оно было составной частью культуры народа нашей страны, – отмечает заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. – Фольклор, будучи народным творчеством, отражает те процессы, которые происходили в нашей истории, в нашем идеологическом пространстве и современном обществе. Советский фольклор жил и развивался семь десятилетий, в нем были отражены не только социалистическая действительность, но и идеи, мысли, чувства простых граждан.

Тематика фольклора затрагивает и борьбу с царизмом, и события Гражданской войны, и трудовой подъем, охвативший страну в 1930-е годы, и новую колхозную жизнь.

– Выставка «Фольклор страны Советов» появилась в планах архивной службы Свердловской области не случайно. 2022 год объявлен Президентом России Годом культурного наследия народов России, – рассказывает начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин. – Фольклор переводится с английского как «народная мудрость». Именно в этой народной мудрости метко отражается отношение людей к процессам, которые происходят в обществе на разных этапах развития – политическим, экономическим и социальным.

Фото: Павел Ворожцов

На открытии экспозиции показали, как могли бы выглядеть и звучать народные произведения, записанные в документах. Зрители увидели реконструкцию свадебного обряда – знакомство сватьев и семьи невесты. А руководитель фольклорного ансамбля «Горожане» и ведущий методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Анна Колосова выступила с частушками, тексты которых, конечно, представлены на выставке. Одна из них – заводская, датируется 1935 годом и в своё время была записанаН. Поповой (Тагильский район).

«На Уралмашинострой Катилась вагонеточка, Будем вместе выполнять Мы третью пятилеточку».

Фото: Павел Ворожцов

Но несмотря на общий патриотический подъем, не все икрестьяне смогли справится с экономическими реалиями НЭПа, что отразилось в стихах 1927 года.

«Приходится печалиться, Обижен судьбой я: С налогом нет сил справиться, Семян нет на поля; Я хлеб свой и скотинушку Свозил за продналог, И семью свою голодом На целый год обрек».

Фото: Павел Ворожцов

На открытии для гостей провел экскурсию Илья Демаков – главный археограф отдела использования и публикации архивных документов Государственного архива административных органов Свердловской области. Он рассказал о каждом экспонате – его истории и обстоятельствах обретения. Кстати, многие из песен и стихов, представленных на выставке, так бы и пропали из народной памяти, если бы не сохранившиеся уголовные дела, заведенные на исполнителей народного творчества.

– У нас в архиве есть дело 17-летнего жителя Байкаловского района. У него в тетради были записаны 183 частушки. Он ходил на вечорки и записывал услышанные частушки, – поясняет Илья Демаков. – Конечно, большинство из них матерные, но есть и приличные. Этому молодому человеку и его друзьям дали от трех до пяти лет лишения свободы, потому что они эти частушки в школе распространяли. Если бы не архив следственных органов, то это бы все пропало. Вот одна из этих частушек:

«Ехал Ленин на свинье, Троцкий на собаке, Коммунисты дураки, Думают казаки».

Плакаты “Окон РОСТА” агитировали жителей страны объединяться в колхозы и восстанавливать промышленные предприятия. Фото: Павел Ворожцов

Антисоветчина под «Мурку»

Или ещё один пример. В марте 1937 года Алексей Яковлев за проведение контрреволюционной агитации был приговорен к 10 годам лишения свободы за песню о неудавшейся экспедиции челюскинцев, исполнявшуюся на мотив «Мурки». Как записано в деле, первый вариант этой песни Алексей услышал в Свердловске, на остановке у Госоперы. Эта версия подтверждается тем, что двумя годами ранее – в 1935-м тетрадь с текстом песни была изъята у учащихся 5-го класса школы № 7 в Нижнем Тагиле.

«Здравствуй, Ляпидевский, здравствуй, Водопьянов, Здравствуй, лагерь Шмидта и прощай – Вместе водку пили, «Челюскин» топили. А теперь червонцы получай. Если-бы не Миша, Миша Водопьянов Не видать-бы Вам родной Москвы - Сдохли-бы на льдине, не было-б малины, - А зато теперь герои Вы.. Где же смысл и польза, закричат троцкисты в этом предприятии была?! Денежки в кармане, рожи на экране – вот, что экспедиция дала».

Интересное дополнение к рассказу Ильи Демакова сделала кандидат исторических наук и преподаватель Уральского федерального университета Светлана Быкова.

– У фольклористов совершенно особый подход к этому материалу, сильно отличающийся от того, как мы, историки, смотрим на эти произведения, – рассказывает «ОГ» Светлана Быкова. – Мы можем прочесть тексты народных песен советского периода, потому что они оказались в следственных делах. Удивительно, что фольклор, который веками передавался изустно, сохранился – в эти годы приобрёл письменное выражение. Каждое такое дело позволяет посмотреть, как распространялся фольклор. Наверное, для исследователя это самое интересное. Но существовала и обратная традиция – запрещенные стихи Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама люди запоминали, а потом рассказывали устно. Профессиональное творчество переживало инверсию – это особенность сталинского времени.

Фото: Павел Ворожцов

Как сохранить народную память? Личные документы – кладезь информации для историков, этнологов и краеведов. Многие люди старшего поколения собирают, записывают и хранят произведения фольклорного жанра, но не знают, куда их передавать. – Мы ведем прием документов личного происхождения. У нас принимают документы участников войны, раскулаченных, – поясняет «ОГ» Илья Демаков, главный археограф отдела использования и публикации архивных документов Государственного архива административных органов Свердловской области. – Сейчас даже принимаем документы участников военных конфликтов середины XX и начала XXI веков. История создается в наше время, и архив собирает эту историю, чтобы она не пропала и через сто лет кто-то мог к ней обратиться. Если у вас дома есть подобные документы – это к нам в архив.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов