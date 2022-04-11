Евгений Куйвашев наградил свердловских деятелей культуры за достижения в области литературы и искусства

Евгений Куйвашев подписал указ о награждении лауреатов премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении лауреатов премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Награды получили театральные коллективы, кинематографисты, писатели, художники и музыканты.

Премий удостоены создатели полнометражного фильма "Последняя "Милая Болгария" и документально-публицистического фильма "Россия-Феникс", коллективы Свердловского академического театра драмы за спектакль "Магнит" и Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета за постановку балета "Конёк-горбунок", а также авторы книги "История литературы Урала. XIX век".

Художники Александр Ремезов — создатель серии произведений живописи "По пути железных караванов" — и Виктор Сысоев, который является автором графических работ "Мотивы Чусовой", удостоились награды в сфере изобразительного искусства. Кроме того, губернатор отметил премиями писателя Александра Кердана за книгу "Роман с фамилией" и пианиста Константина Тюлькина за серию фортепианных концертов, посвящённых 250-летию Бетховена. Премию за значительный вклад в развитие культуры и искусства получил композитор Леонид Гуревич, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что данная премия была учреждена в 1996 году губернатором Свердловской области. За эти 26 лет наградами отмечены более 450 деятелей культуры.