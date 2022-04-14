Валентина Суровцева: «Дискотека 80-х уже не прельщает»

Рисунок Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Валентина СУРОВЦЕВА, с 2013 года глава Бисертского ГО. Работала учителем биологии. С 2011 по 2013 год была директором Байновской средней школы (ГО Богданович).

С 7 апреля по 12 июня. Выставка «Великий шелковый путь в социализм. Николай Русаков и Николай Третьяков»

– К выставкам, особенно связанным с историей Урала, отношусь только положительно. Считаю, что это должно культивироваться и люди должны это видеть. Мой любимый художник Иван Айвазовский – связано это с тем, что я обожаю море. В детстве часто там бывала – ездила к родственникам. Ну и в Челябинске у меня тоже есть родственники, поэтому я была и там, на озерах.

Творчество челябинских художников, внесших свой вклад в формирование уральской идентичности (1910–1930-е и 1960–1980-е годы). Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5).

15 апреля, 19:00. Спектакль «Мрамор»

– Вообще, к театру я отношусь превосходно. Насколько могу, всегда стараюсь посещать екатеринбургские театры – Драматический, Музыкальной комедии, Оперы и балета. Понимаете, я сейчас практически не читаю художественную литературу. Дело в огромном количестве документов, с которыми приходится работать каждый день. И получается, что книги из-за профессиональной деформации тоже начинаю читать как документ – анализирую, описываю. Никакого удовольствия. А в театре авторы, создающие постановку, глубоко изучают произведение-первоисточник, и это позволяет хорошо понять смысл, даже если не читал книгу. Поэтому литературе предпочитаю театр.

Гастроли театра «Особняк», Санкт-Петербург. Спектакль по пьесе Иосифа Бродского. Особенность постановки в том, что основное действие происходит в ванне, наполненной водой. Адрес: Камерный театр (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18).

19 апреля, 19:00. Стендап Павла Воли

– Тут, конечно, пять баллов не поставлю. Несильно слежу за творчеством Павла Воли, но оно тем не менее мне не чуждо. Я считаю, что брак с Ляйсан Утяшевой его обогатил в творческом плане. Я восхищаюсь женщинами, которые могут двигать своего мужчину вперед. (4)

Один из резидентов Comedy Club с новой сольной программой.

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

20 апреля, 19:00. Шоу «Огонь Грузии»

– С детства помню огромное количество мероприятий с участием грузин, азербайджанцев, армян, белорусов, украинцев – наших братьев, с которыми мы росли бок о бок. У грузин приятные песни, шикарные танцы, которые мы, русские, станцевать не сможем, даже если будем всю жизнь учиться. Это у них в крови. На это шоу точно надо сходить, тем более что в текущее время молодежи просто необходимо видеть добрые, дружеские отношения, несмотря на все политические разногласия. (5)

Шоу грузинских танцев, включая номера с кинжалами и саблями. Художественные руководители: Гела Поцхишвили и Маиа Кикнадзе. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

22 апреля, 20:00. Концерт Niletto

– Слышала о таком. Если я не ошибаюсь, он тоже родом с Урала (родился в Тюмени, а потом 10 лет жил в Екатеринбурге. – Прим. «ОГ»). Честно говоря, дискотека 80-х уже не прельщает, а вот новые имена, появляющиеся в музыке, мне нравятся. Единственное, у них бывают не очень доступные цены для молодежи. (4)

На концерте артист исполнит известные хиты: «Любимка», «Краш», «Если тебе будет грустно», «Ты такая красивая», а также свои самые свежие работы. Адрес: МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО (бульв. ЭКСПО, 2).

23 апреля, 16:00

Футбольный матч «Урал» – «Уфа»

– Надо сходить! Если бы можно было, я поставила бы 10 баллов. Завидую болельщикам, которые могут себе позволить чаще посещать футбольные матчи, да и вообще крупные спортивные мероприятия. Я же сама спортсменка – много лет занималась лыжными гонками в сборной Свердловской области. Для меня спорт – это самое важное в жизни. (5)

26-й тур регулярного чемпионата Российской Премьер-лиги. Команды имеют в активе одинаковое количество побед и поражений. Адрес: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5).

Свой выбор – У нас в городе нет лыжной базы, но есть хорошая лыжная трасса – пятерочка, троечка, двоечка. Для любого уровня подготовки. Поэтому в зимнее время это хороший вариант. Еще у меня на участке раньше было 15 соток картошки, а теперь я переоборудовала территорию под маленький стадиончик, метров сто – там со своим псом я стараюсь бегать каждый день километра три. Кроме того, много лет занимаюсь разведением кроликов: у меня небольшое домашнее хозяйство – для себя и детей. А вообще, когда ежедневно общаешься с большим количеством людей, то разгрузкой является уже то, что можешь побыть в одиночестве. Я очень люблю свой дом и ни на какую квартиру его не променяю. Мой дом – моя крепость. Хоть я и не огородница, но немного посадок имеется – удается канализировать отрицательную энергию в землю. И в нашем городке мы создаем комфортные условия для проживания, занятия спортом. Не надо никуда ехать – у нас все есть. Живем и радуемся жизни!